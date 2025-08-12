Австрійська пошта закупила повнопривідні електромобілі

Значні успіхи у впровадженні електромобілів у міській службі спонукали до кращого забезпечення сільських районів. Як повідомляє Österreichische Post, це буде черговим кроком на шляху до доставлення без викидів CO₂ по всій Австрії до 2030 року.

Специфіка гірських районів з поштовими відділеннями вимагає повнопривідної техніки, оскільки деякими гірськими дорогами до потрібного місця доставлення можна добиратися лише машинами колісної формули 4х4 і навіть 6х6. Особливо така техніка необхідна в умовах засніжених зим.

Австрійська пошта на нинішньому етапі вводить в експлуатацію перші 100 повнопривідних автомобілів з електроприводом. Вперше в практиці будуть використані акумуляторні комерційні машини.

Відомство австрійських поштарів інвестує понад чотири мільйони євро в придбання цих транспортних засобів. Проблема в тому, що необхідних акумуляторних автомобілів групи LCV з повним приводом на ринку практично немає.

Перші повнопривідні фургони вже курсують гірською місцевістю до поштових відділень. Фото: Стефані Штайнл

За оголошеним австрійською поштою тендером на закупівлю повнопривідних автомобілів з електроприводом лише один виробник має відповідну модель. І це не європейський, а китайський завод Maxus з моделлю Deliver 7 4x4.

До речі, на виставці ComAutoTrans 2025, що цьогоріч проходила у Києві 13-15 травня, демонструвалася модель Maxus Deliver 7. Окрім неї, там ще були дві акумуляторні версії – електрокар міської дистрибуції e-Deliver 5 та вантажний фургон e-Deliver 9. Однак колісна формула цих машин була класичною.

Машина поштової служби відповідає усім запитам австрійців: електричний фургон має місткість акумулятора 88 кВт-год та запас ходу приблизно 200 кілометрів. При щоденному використанні такого пробігу достатньо. Вантажний простір об’ємом 6,7 кубічного метра повністю відповідає запитам.

В гаражі австрійських поштовиків вже кілька років експлуатуються класичні Maxus е-Deliver 3 та е-Deliver 9 з колісною формулою 4х2, а тепер додаються ще й з приводом 4х4. Фото: Maxus Motors Austria

Окрім цього, є усі сучасні системи допомоги водіям та атрибути комфорту, включаючи кондиціонер, датчики паркування, камеру заднього виду та допоміжні системи, такі як екстрене гальмування, система виявлення втоми та моніторинг сліпих зон.

Процес пішов. На базах доставлення вже встановлено зарядні станції й там електричні повнопривідні автомобілі поступово замінюють фізично зношені повнопривідні автомобілі з дизельним двигуном.