Авто царапало асфальт и искрило: полиция проверила клиренс и наложила штраф

ФОТО: Полиция Тюрингии|
Здесь клиренс тяжеловоза был более чем в два раза меньше, чем у легкового авто
Для примера часто приводят утвержденный стандарт минимального дорожного просвета Германии. На портале thueringer-allgemeine.de также об этом вспомнили после инцидента с автовозом, за которым время от времени тянулся искрящийся шлейф.
Скажем, для автомобилей весом до 3,5 тонны дорожный просвет должен быть таким, чтобы преодолеть препятствие высотой 11 сантиметров и шириной 8 сантиметров, не задевая шасси.
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Таким образом дорожный просвет должен быть не 11, а минимум 12 см. Кстати, в Украине это также минималка. Хотя с учетом состояния украинских дорог и этого для легковых автомобилей мало.
Для грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонны в законе это не прописано, поскольку грузовик он и в Африке грузовик. Однако на днях увиденное на автодороге вблизи немецкого города Зелла-Мехлис побило все рекорды.
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Автовоз на литовских номерах в составе 15-тонного автомобиля Mercedes Atego и двухосного прицепа на немецкой автодороге А71 неподалеку от упомянутого выше города привлек внимание патруля. А все потому, что время от времени автовоз балкой заднего бампера касался асфальта, царапая поверхность.
Патруль вынужден был подать сигнал водителю на остановку. Причину объяснили сразу – измерение дорожного просвета и поиск источника возможной проблемы. Замеры обычной рулеткой и электронными средствами измерения показали, что просвет там менее 5,5 сантиметров от дороги.
И заодно обратите внимание на покрытие дороги – настоящий каток. Фото: Полиция Тюрингии, Инспекция автодорожной полиции
И хотя транспортные средства весом более 3,5 тонны не подпадают под вышеупомянутые нормы по минимальному дорожному просвету, эти 5,5 сантиметров стали поводом для подозрений, что пневматическая подвеска прицепа работает с отклонениями.
А поскольку на тормозах также были признаки износа, то у полиции было два основания для того, чтобы отправить грузовик на официальную станцию техосмотра.
Диагностический тест подтвердил, что система автоматического выравнивания прицепа претерпела изменения и не соответствовала заводским настройкам. Из-за этого транспортное средство поддерживало очень низкий клиренс.
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На основании экспертного заключения подвеску признали неисправной. Параллельно эксперты подтвердили износ компонентов тормозной системы. Заявлено и о ряде других дефектов, среди которых чрезмерная коррозия рамы, изношенные компоненты ходовой части и утечка рабочих жидкостей.
Все это привело к наложению немедленного запрета на дальнейшее продолжение рейса, а также к открытию административного производства. Сумма возможного штрафа не разглашается.