Авто шкрябало асфальт й іскрило: поліція перевірила кліренс та наклала штраф

Для прикладу часто наводять затверджений стандарт мінімального дорожнього просвіту Німеччини. На порталі thueringer-allgemeine.de також про це згадали після інциденту з автовозом, за яким час від часу тягнувся іскристий шлейф.

Скажімо, для автомобілів вагою до 3,5 тонни дорожній просвіт має бути таким, щоб подолати перешкоду висотою 11 сантиметрів і шириною 8 сантиметрів, не зачіпаючи шасі.

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Таким чином дорожній просвіт повинен бути не 11, а щонайменше 12 см. До речі, в Україні це також мінімалка. Хоча з врахуванням стану українських доріг й цього для легкових автомобілів замало.

Для вантажних автомобілів з повною масою понад 3,5 тонни у законі це не прописано, оскільки вантажівка вона і в Африці вантажівка. Однак днями побачене на автодорозі поблизу німецького міста Зелла-Мехлісь побило усі рекорди.

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Автовоз на литовських номерах у складі 15-тонного автомобіля Mercedes Atego та двовісного причепа на німецькій автодорозі А71 неподалік згаданого вище міста привернув увагу патруля. А все тому, що час від часу автовоз балкою заднього бампера торкався асфальту, шкрябаючи поверхню.

Патруль змушений був подати сигнал водієві на зупинку. Причину пояснили відразу – вимір дорожнього просвіту та пошук джерела можливої проблеми. Заміри звичайною рулеткою та електронними засобами вимірювання показали, що просвіт там менш як 5,5 сантиметра від дороги.

І заодно зверніть увагу на покриття дороги – справжня ковзанка. Фото: Поліція Тюрингії, Інспекція автодорожньої поліції

І хоча транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни не підпадають під вищезгадані норми щодо мінімального дорожнього просвіту, ці 5,5 сантиметрів стали приводом для підозр, що пневматична підвіска причепа працює з відхиленнями.

А оскільки на гальмах також були ознаки зносу, то у поліції було дві підстави для того, щоб відправити вантажівку на офіційну станцію техогляду.

Діагностичний тест підтвердив, що система автоматичного вирівнювання причепа зазнала змін і не відповідала заводським налаштуванням. Через це транспортний засіб підтримував дуже низький кліренс.

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На підставі експертного висновку підвіску визнали несправною. Паралельно експерти підтвердили знос компонентів гальмівної системи. Заявлено й про ряд інших дефектів, з-поміж яких надмірна корозія рами, зношені компоненти ходової частини та витік робочих рідин.

Усе це призвело до накладення негайної заборони на подальше продовження рейсу, а також до відкриття адміністративного провадження. Сума можливого штрафу не розголошується.