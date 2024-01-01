Автобусная рампа для кресел колесных автоматизирована

Для лиц с инвалидностью, которые передвигаются на креслах колесных, новый пандус будет удобнее по нескольким новациям. О них и улучшенной безопасности рассказал производитель, опубликовав на своем сайте некоторые детали.

Во-первых, здесь установили удобный наклон пандуса, что облегчает колясочникам заезд в салон автобуса. Во-вторых, новая рампа Masats RE2b обеспечивает легкий доступ, предлагая дополнительную ширину. Пандус теперь всего на несколько сантиметров уже ширины дверей, что улучшает как безопасность, так и комфорт.

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Есть и третий фактор привлекательности. В нынешнем исполнении компактная моторизированная рампа плавно интегрируется в пол автомобиля, она теперь полностью автоматическая, что добавляет удобств водителю. При необходимости он может вытащить из ниши в полу пандус для въезда или выезда вручную, но это уже в порядке исключения.

Вот так выглядит рампа RE2b (вверху) по всей ширине раздвижных дверей и RD1 (внизу) в предыдущей версии и в уменьшенной ширине. Фото: Masats

Теперь водитель дистанционно управляет RE2b. Первыми системами уже комплектуется городской общественный транспорт в Сингапуре, где Masats имеет сильные позиции присутствия именно на рынке пассажирских перевозок.

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Для улучшенного дистанционного использования также разработана опциональная система информирования пассажиров (PIS-L). Она выводит доступность и безопасность на новый уровень. Эта инновационная система, интегрирована в платформу пандуса, использует красное и зеленое освещение с цветным кодированием, четко указывая пассажирам как на состояние как дверей, так и на вероятное включение пандуса, зону которого в настоящее время следует покинуть. Система интуитивно понятна и безопасна.

Стабильный зеленый – безопасный вход или выход.

Мигающий зеленый – пандус или двери в движении.

Мигает красным – продолжается закрытие.

Моторизованный пандус RE2b интегрирован в пол и имеет собственный "светофор" с красными и зелеными цветами классического содержания на запрет или разрешение. Фото: Masats

Как двери, так и пандус согласованы, чтобы пассажиры всегда имели четкое визуальное представление о том, когда безопасно входить или выходить из транспортного средства. Хорошо заметные боковые полоски системы улучшают доступность для всех пассажиров и одновременно обеспечивают более инклюзивный подход.

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В такой версии для развертывания/складывания требуется всего 8 секунд – пандус быстро прячется в полу или выдвигается из ниши в нем. Ранее для этого нужно было определенное время, поскольку водителю следует покинуть рабочее место, выйти из автобуса, подойти к открытой двери и открыть пандус для заезда, а затем эта же операция проводится для выезда человека в кресле колесном.