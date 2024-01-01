Электрический автобус MAN eCoach покажут в октябре

Выставка состоится в октябре, а серийное производство eCoach начнется в 2026 году на заводе в Анкаре. Об этом говорится в официальном релизе упомянутого бренда.

Полностью электрический туристический автобус Lion's Coach E происходит из семейства пассажирских машин для городского и междугородного использования Lion's Coach. С 2019 года было продано более 2500 электробусов.

Сейчас MAN использует проверенную технологию привода успешно серийного eTruck, а также инновационные аккумуляторные блоки NMC, которые серийно производятся на заводе в Нюрнберге. Премьерный Lion's Coach E имеет энергетическую емкость от 356 до 534 кВт-ч с запасом хода до 650 километров.

Читайте также MAN hTGX с водородным двигателем станет альтернативой электрогрузовикам

Умная концепция дизайна снижает коэффициент сопротивления (значение Cd) до 0,31, что сопоставимо с показателями компактных внедорожников. Первый в Европе электробус eCoach также прекрасен с точки зрения пространства: в нем могут комфортно путешествовать до 61 пассажира – и без ограничений по месту для багажа по сравнению с его дизельным аналогом.

​

До премьеры в октябре 2025-го еще далеко, но производитель подогревает интерес, раскрывая детали. Этим самым он готовит почву для продвижения электробуса не только на европейском, но и на мировом уровне.

"Наш электрический автобус начинает новую эру тихих путешествий, которую ждали многие клиенты. Мы рады быть на передовой этого процесса и выпускать на дороги такой динамичный и инновационный автобус", – отметил руководитель отдела автобусов MAN Truck & Bus Барбарос Октай,

Читайте также На шасси MAN TGS будут работать командные пункты для авиаторов

Компания придерживается четкой стратегии нулевых выбросов и уже шесть лет успешно эксплуатирует семейство Lion's City E для городских и междугородних перевозок. Только в первом квартале 2025 года было продано 283 электрических автобусов, что составляет более 50 процентов городских автобусов, проданных MAN в Европе.

Турецкий завод MAN в Анкаре, где будет производиться новый автобус eCoach, уже несколько месяцев находится в процессе перехода на электромобильность. Сначала машины будут доставлены избранным клиентам-пионерам на основных европейских рынках.

На первом этапе развития инфраструктуры для транспортных средств и общественных зарядных станций, преимущественными сферами применения MAN Lion's Coach E будут короткие и средние расстояния с запасом хода до 650 километров. Это включает услуги трансфера, корпоративный транспорт и поездки по городу.

Читайте также Владельцам электрогрузовиков MAN цифровые услуги будут предоставляться бесплатно

Сначала будет запущено компактное трехосное транспортное средство длиной 13,9 м с максимально допустимым общим весом 27,3 тонны. В нем могут комфортно путешествовать до 61 пассажира – без ограничений по объему багажа, от минимум 11 до максимум 13 кубических метров.

После электрического трехосного автобуса Lion's Coach 14 E, MAN постепенно будет разворачивать дальнейшие модели в сегменте автобусов. Это произойдет еще до начала нового десятилетия.

Фото: press.mantruckandbus.com