Електричний автобус MAN eCoach покажуть у жовтні

Виставка відбудеться у жовтні, а серійне виробництво eCoach розпочнеться у 2026 році на заводі в Анкарі. Про це йдеться в офіційному релізі згаданого бренду.

Повністю електричний туристичний автобус Lion's Coach E походить із сімейства пасажирських машин для міського та міжміського використання Lion's Coach. З 2019 року було продано понад 2500 електробусів.

Нині MAN використовує перевірену технологію приводу успішно серійного eTruck, а також інноваційні акумуляторні блоки NMC, що серійно виробляються на заводі в Нюрнберзі. Прем’єрний Lion's Coach E має енергетичну місткість від 356 до 534 кВт-год із запасом ходу до 650 кілометрів.

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Розумна концепція дизайну знижує коефіцієнт опору (значення Cd) до 0,31, що можна порівняти з показниками компактних позашляховиків. Перший у Європі електробус eCoach також не залишає бажати кращого з погляду простору: у ньому можуть комфортно подорожувати до 61 пасажира – і без обмежень щодо місця для багажу порівняно з його дизельним аналогом.

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До прем’єри у жовтні 2025-го ще далеко, але виробник підігрів інтерес, розкриваючи деталі. Цим самим він готує підґрунтя для просування електробуса не тільки на європейському, але й на світовому рівні.

"Наш електричний автобус започатковує нову еру тихих подорожей, на яку чекали багато клієнтів. Ми раді бути на передовій цього процесу та випускати на дороги такий динамічний та інноваційний автобус", – зазначив керівник відділу автобусів MAN Truck & Bus Барбарос Октай,

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Компанія дотримується чіткої стратегії нульових викидів і вже шість років успішно експлуатує сімейство Lion's City E для міських та міжміських перевезень. Тільки у першому кварталі 2025 року було продано 283 електричних автобусів, що становить понад 50 відсотків міських автобусів, проданих MAN у Європі.

Турецький завод MAN в Анкарі, де буде вироблятися новий автобус eCoach, вже кілька місяців перебуває в процесі переходу на електромобільність. Спочатку машини буде доставлено обраним клієнтам-піонерам на основних європейських ринках.

На першому етапі розвитку інфраструктури для транспортних засобів та громадських зарядних станцій, переважними сферами застосування MAN Lion's Coach E будуть короткі та середні відстані з запасом ходу до 650 кілометрів. Це включає послуги трансферу, корпоративний транспорт та поїздки по місту.

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Спочатку буде запущено компактний тривісний транспортний засіб довжиною 13,9 м з максимально допустимою загальною вагою 27,3 тонни. У ньому можуть комфортно подорожувати до 61 пасажира – без обмежень щодо об’єму багажу, від мінімум 11 до максимум 13 кубічних метрів.

Після електричного тривісного автобуса Lion's Coach 14 E, MAN поступово розгортатиме подальші моделі в сегменті автобусів. Це станеться ще до початку нового десятиліття.

Фото: press.mantruckandbus.com