Автобусну рампу для крісел колісних автоматизовано

Для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, новий пандус буде зручніший за кількома новаціями. Про них та покращену безпеку розповів виробник, опублікувавши на своєму сайті деякі деталі.

По-перше, тут встановили зручний нахил пандуса, що полегшує колясковикам заїзд в салон автобуса. По-друге, нова рампа Masats RE2b забезпечує легкий доступ, пропонуючи додаткову ширину. Пандус тепер всього на кілька сантиметрів вужчий від ширини дверей, що покращує як безпеку, так і комфорт.

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Є й третій фактор привабливості. У нинішньому виконанні компактна моторизована рампа плавно інтегрується в підлогу автомобіля, вона тепер повністю автоматична, що додає зручностей водієві. За потреби він може витягнути з ніші в підлозі пандус для в’їзду чи виїзду вручну, але то вже як виняток.

Ось так виглядає рампа RE2b (вгорі) по всій ширині розсувних дверей і RD1 (внизу) в попередній версії та у зменшеній ширині. Фото: Masats

Тепер водій дистанційно керує RE2b. Першими системами вже комплектується міський громадський транспорт у Сінгапурі, де Masats має сильні позиції присутності саме на ринку пасажирських перевезень.

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Для покращеного дистанційного використання також розроблена опціональна система інформування пасажирів (PIS-L). Вона виводить доступність і безпеку на новий рівень. Ця інноваційна система, інтегрована в платформу пандуса, використовує червоне та зелене освітлення з кольоровим кодуванням, чітко вказуючи пасажирам як на стан як дверей, так і на ймовірне увімкнення пандуса, зону якого на цей час слід покинути. Система інтуїтивно зрозуміла та безпечна.

Стабільний зелений – безпечний вхід або вихід.

Миготливий зелений – пандус або двері в русі.

Блимає червоним – триває закриття.

Моторизований пандус RE2b інтегровано в підлогу та має власний "світлофор" з червоними й зеленими кольорами класичного змісту на заборону чи дозвіл. Фото: Masats

Як двері, так і пандус узгоджені, щоб пасажири завжди мали чітке візуальне уявлення про те, коли безпечно входити або виходити з транспортного засобу. Добре помітні бічні смужки системи покращують доступність для всіх пасажирів і водночас забезпечують більш інклюзивний підхід.

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В такій версії для розгортання/складання потрібно всього 8 секунд – пандус швидко ховається у підлозі чи висувається з ніші у ній. Раніше для цього потрібен був певний час, оскільки водієві слід покинути робоче місце, вийти з автобуса, підійти до відкритих дверей і відкрити пандус для заїзду, а потім ця ж операція проводиться для виїзду людини в кріслі колісному.