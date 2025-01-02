В Житомирі планують закупити нові тролейбуси та електробуси

Очікується, що на придбання нового електротранспорту буде спрямовано 17 мільйонів євро. На цю суму трамвайно-тролейбусне управління планує придбати 20 тролейбусів з технологією автономного ходу та 15 електробусів. Про це повідомив місцевий канал СК 1.

Якщо досвід використання тролейбусів з частковим автономним ходом у Житомирі є, то електробуси для комунального підприємства та обласного центру загалом можуть стати дебютними.

Читайте також Житомирські поліцейські розмалювали з балончиків вулиці міста

Транспортники ще не визначилися з постачальником, але тролейбуси планується брати від українського виробника. Це мають бути інноваційні пасажирські машини з можливістю зарядки батареї під час руху.

​

Житомир невдовзі покинуть старі малокомфортні тролейбуси та маршрутки, що вже далекі до сучасних стандартів міської логістики. Фото: ілюстративне, Авто24

Завдяки повній місткості акумулятора такий транспорт може продовжити маршрут у ту частину міста чи навіть за його околицю, як от, скажімо, хутір Довжик, де контактна мережа відсутня. Туди від кінцевої зупинки якихось три кілометри й це значно поліпшило б логістику жителів передмістя.

Щодо електробусів, то тут доведеться визначатися з іноземним виробником, адже серійних українських ще нема. І хоча в Україні вже є перші напрацювання у темі електробусів, вибір у їх користь поки житомирські транспортники робити не планують, хочуть взяти вже добре зарекомендовані та перевірені акумуляторні автобуси.

Читайте також Викладач автошколи з Житомира хотів прийняти платний екзамен: у скільки він оцінив свої послуги

Достеменно відомо, що тролейбуси та електробуси будуть низькопідлогові. Зазвичай такі машини випускаються з системою нахилу кузова у бік тротуару. Це додає зручностей та прискорює посадку й висадку пасажирів на зупинках, що особливо актуально у години пік.

Також передбачені пандуси для заїзду крісел на колесах. Ця норма сприяння пасажирам з обмеженими можливостями є у виробництві громадського транспорту стандартною.

Читайте також Житомирські енергетики випускають військові багі для розвідки та евакуації

Новий транспорт має замінити фізично зношений парк тролейбусів. На балансі ТТУ є пасажирські машини ще радянського періоду, яким понад 30 і більше років. Їх підтримують до необхідного технічного стану, але цього вже недостатньо – старенькі тролейбуси своє відпрацювали й будуть списані.