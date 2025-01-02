В Житомире планируют закупить новые троллейбусы и электробусы

Ожидается, что на приобретение нового электротранспорта будет направлено 17 миллионов евро. На эту сумму трамвайно-троллейбусное управление планирует приобрести 20 троллейбусов с технологией автономного хода и 15 электробусов. Об этом сообщил местный канал СК 1.

Если опыт использования троллейбусов с частичным автономным ходом в Житомире есть, то электробусы для коммунального предприятия и областного центра в целом могут стать дебютными.

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Транспортники еще не определились с поставщиком, но троллейбусы планируется брать от украинского производителя. Это должны быть инновационные пассажирские машины с возможностью зарядки батареи во время движения.

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Житомир вскоре покинут старые малокомфортные троллейбусы и маршрутки, что уже далеки до современных стандартов городской логистики. Фото: иллюстративное, Авто24

Благодаря полной емкости аккумулятора такой транспорт может продолжить маршрут в ту часть города или даже за его окраину, как вот, скажем, хутор Довжик, где контактная сеть отсутствует. Туда от конечной остановки каких-то три километра и это значительно улучшило бы логистику жителей пригорода.

Касательно электробусов, то придется определяться с иностранным производителем, ведь серийных украинских еще нет. И хотя в Украине уже есть первые наработки в теме электробусов, выбор в их пользу пока житомирские транспортники делать не планируют, хотят взять уже хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные аккумуляторные автобусы.

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Достоверно известно, что троллейбусы и электробусы будут низкопольные. Обычно такие машины выпускаются с системой наклона кузова в сторону тротуара. Это добавляет удобств и ускоряет посадку и высадку пассажиров на остановках, что особенно актуально в часы пик.

Также предусмотрены пандусы для заезда кресел на колесах. Эта норма содействия пассажирам с ограниченными возможностями является в производстве общественного транспорта стандартной.

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Новый транспорт должен заменить физически изношенный парк троллейбусов. На балансе ТТУ есть пассажирские машины еще советского периода, которым более 30 и более лет. Их поддерживают до необходимого технического состояния, но этого уже недостаточно – старенькие троллейбусы свое отработали и будут списаны.