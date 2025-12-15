Укр
Автобусы MAN заказывают уже не сотнями, а тысячами: у кого рекорд

В портфель заказов компания MAN Truck & Bus внесла крупнейший в своей истории контракт на изготовление более 3000 автобусов. Заказчиком пассажирских машин, большинство из которых должны быть аккумуляторными, является немецкая железная дорога Deutsche Bahn.
MAN получил рекордный заказ на изготовление 3000 автобусов - Auto24

ФОТО: MAN|

Здесь архивное фото о прошлогодней отгрузке 100 автобусов MAN компании DB Regio и вот новый контрак на 3000 пассажирских машин

По условиям подписанного соглашения между MAN и DB, отгружать пассажирские машины автопроизводитель будет в течение шести лет, начиная с 2027-го. Номенклатура также согласована в приложении к соглашению.

Об этом рассказывает пресс-служба производителя в очередном релизе на press.mantruckandbus.com.

Что отгрузят

"Новое рамочное соглашение с Deutsche Bahn – это исторический заказ на закупку и выдающийся вотум доверия к нашей продукции и нашей команде. Тот факт, что значительная часть транспортных средств будет полностью электрической, впечатляюще подчеркивает вклад, который Deutsche Bahn и MAN делают в устойчивую трансформацию общественного транспорта", – говорит Александер Власкамп, генеральный директор MAN Truck & Bus.

Значительная часть законтрактованных автобусов будет иметь аккумуляторное питание. Фото: MAN

Немецкая железная дорога законтрактовала городские и междугородние автобусы моделей MAN Lion's City, MAN Lion's City E и MAN Lion's Intercity LE. Транспортные средства будут эксплуатировать по всей Германии региональные транспортные подразделения Deutsche Bahn – DB Regio AG.

Это партнерство проверено временем

Сотрудничество обоих брендов имеет многолетнюю историю, начиная с 2010-го. Обе стороны считают такое партнерство одним из самых успешных. За последние пятнадцать лет MAN поставил Deutsche Bahn почти 5000 автобусов.

Все поставленные машины за время эксплуатации в городских и региональных перевозках подтвердили запрограммированную надежность и обещанный моторесурс. Новый рамочный контракт значительно расширяет это сотрудничество.

С номенклатурой всех типов привода

По словам Денниса Аффельда, управляющего директора MAN Truck & Bus Germany, контракт предлагает DB максимальную гибкость. Заказчик получит доступ к широкому ассортименту эффективных дизельных автобусов, гибридных автомобилей и полностью электрических моделей, пользующихся спросом у перевозчиков всех стран Евросоюза (см. видео ниже).

Для региональных перевозок автобусы MAN Lion's Intercity LE поставляются в различной длины. В городских перевозках основное внимание уделяется семейству MAN Lion's City, включающему транспортные средства с обычными дизельными или СПГ-приводами, а также модели с системой MAN EfficientHybrid.

Значительная часть заказа состоит из полностью электрических автобусов MAN Lion's City E, доступных в 10-, 12- и 18-метровых версиях.

Главный постулат привлекательности пассажирских машин MAN городского, междугородного и туристического исполнения в комфорте. Фото: MAN

Эти автобусы оснащены электродвигателями и аккумуляторными блоками, разработанными собственными силами MAN, и предназначены для использования на загруженных городских маршрутах.

