Автобусы MAN заказывают уже не сотнями, а тысячами: у кого рекорд

По условиям подписанного соглашения между MAN и DB, отгружать пассажирские машины автопроизводитель будет в течение шести лет, начиная с 2027-го. Номенклатура также согласована в приложении к соглашению.

Об этом рассказывает пресс-служба производителя в очередном релизе на press.mantruckandbus.com.

Что отгрузят

"Новое рамочное соглашение с Deutsche Bahn – это исторический заказ на закупку и выдающийся вотум доверия к нашей продукции и нашей команде. Тот факт, что значительная часть транспортных средств будет полностью электрической, впечатляюще подчеркивает вклад, который Deutsche Bahn и MAN делают в устойчивую трансформацию общественного транспорта", – говорит Александер Власкамп, генеральный директор MAN Truck & Bus.

Значительная часть законтрактованных автобусов будет иметь аккумуляторное питание. Фото: MAN

Немецкая железная дорога законтрактовала городские и междугородние автобусы моделей MAN Lion's City, MAN Lion's City E и MAN Lion's Intercity LE. Транспортные средства будут эксплуатировать по всей Германии региональные транспортные подразделения Deutsche Bahn – DB Regio AG.

Это партнерство проверено временем

Сотрудничество обоих брендов имеет многолетнюю историю, начиная с 2010-го. Обе стороны считают такое партнерство одним из самых успешных. За последние пятнадцать лет MAN поставил Deutsche Bahn почти 5000 автобусов.

Все поставленные машины за время эксплуатации в городских и региональных перевозках подтвердили запрограммированную надежность и обещанный моторесурс. Новый рамочный контракт значительно расширяет это сотрудничество.

С номенклатурой всех типов привода

По словам Денниса Аффельда, управляющего директора MAN Truck & Bus Germany, контракт предлагает DB максимальную гибкость. Заказчик получит доступ к широкому ассортименту эффективных дизельных автобусов, гибридных автомобилей и полностью электрических моделей, пользующихся спросом у перевозчиков всех стран Евросоюза (см. видео ниже).

Для региональных перевозок автобусы MAN Lion's Intercity LE поставляются в различной длины. В городских перевозках основное внимание уделяется семейству MAN Lion's City, включающему транспортные средства с обычными дизельными или СПГ-приводами, а также модели с системой MAN EfficientHybrid.

Значительная часть заказа состоит из полностью электрических автобусов MAN Lion's City E, доступных в 10-, 12- и 18-метровых версиях.

Главный постулат привлекательности пассажирских машин MAN городского, междугородного и туристического исполнения в комфорте. Фото: MAN

Эти автобусы оснащены электродвигателями и аккумуляторными блоками, разработанными собственными силами MAN, и предназначены для использования на загруженных городских маршрутах.