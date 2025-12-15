Автобуси MAN замовляють вже не сотнями, а тисячами: у кого рекорд

За умовами підписаної угоди між MAN та DB, відвантажувати пасажирські машини автовиробник буде упродовж шести років, починаючи з 2027-го. Номенклатуру також узгоджено в додатку до угоди.

Про це розповідає пресслужба виробника у черговому релізі на press.mantruckandbus.com.

Що відвантажать

"Нова рамкова угода з Deutsche Bahn – це історичне замовлення на закупівлю та видатний вотум довіри до нашої продукції та нашої команди. Той факт, що значна частина транспортних засобів буде повністю електричною, вражаюче підкреслює внесок, який Deutsche Bahn та MAN роблять у сталу трансформацію громадського транспорту", – каже Александер Власкамп, генеральний директор MAN Truck & Bus.

Значна частина законтрактованих автобусів буде мати акумуляторне живлення. Фото: MAN

Німецька залізниця законтрактувала міські та міжміські автобуси моделей MAN Lion's City, MAN Lion's City E та MAN Lion's Intercity LE. Транспортні засоби будуть експлуатувати по всій Німеччині регіональні транспортні підрозділи Deutsche Bahn – DB Regio AG.

Це партнерство перевірено часом

Співпраця обох брендів має багаторічну історію, починаючи з 2010-го. Обидві сторони вважають таке партнерство одним із найуспішніших. За останні п'ятнадцять років MAN поставив Deutsche Bahn майже 5000 автобусів.

Усі поставлені машини за час експлуатації в міських та регіональних перевезеннях підтвердили запрограмовану надійність та обіцяний моторесурс. Новий рамковий контракт значно розширює цю співпрацю.

З номенклатурою усіх типів приводу

За словами Денніса Аффельда, керуючого директора MAN Truck & Bus Germany, контракт пропонує DB максимальну гнучкість. Замовник отримає доступ до широкого асортименту ефективних дизельних автобусів, гібридних автомобілів та повністю електричних моделей, що мають попит у перевізників усіх країн Євросоюзу (див. відео нижче).

Для регіональних перевезень автобуси MAN Lion's Intercity LE постачаються у різної довжини. У міських перевезеннях основна увага приділяється сімейству MAN Lion's City, що включає транспортні засоби зі звичайними дизельними або СПГ-приводами, а також моделі з системою MAN EfficientHybrid.

Значна частина замовлення складається з повністю електричних автобусів MAN Lion's City E, доступних у 10-, 12- та 18-метрових версіях.

Головний постулат привабливості пасажирських машин MAN міського, міжміського та туристичного виконання у комфорті. Фото: MAN

Ці автобуси оснащені електродвигунами та акумуляторними блоками, розробленими власними силами MAN, і призначені для використання на завантажених міських маршрутах.