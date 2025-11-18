Автоцистерна, которая везла бензин из Литвы в Украину, оказалась дырявой

Происшествие произошло 7 ноября на автодороге № 50 вблизи Минска Мазовецкого (Польша). Инспекторы дорожного транспорта (ИДТ) в Седльце срочно прервали стандартную проверку фуры, принадлежавшей украинскому предпринимателю.

Как сообщает Воеводская инспекция дорожного транспорта в Радоме, во время технического осмотра инспекторы заметили значительную утечку бензина из автоцистерны.

Вызов пожарных был необходим

Топливо вытекало из штуцера под транспортным средством, между донным клапаном и запорным клапаном. Пришлось срочно вызвать пожарную службу.

Кроме того, выяснилось, что электрическое оборудование автоцистерны не соответствовало требованиям Соглашения о международной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ADR). И это была не мелочь – электропроводка оказалась без защитного кожуха, что категорически не допускается при перевозке бензина.

Бензовоз немедленно вывели с трассы и приняли все меры предосторожности с привлечением служб гражданской защиты. Фото: ITD

Было уточнение, что электрические провода к левому заднему комбинированному фонарю были покрыты изолентой. Это означало, что электрическая система не обеспечивала нужные стандарты, необходимые для перевозки легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов.

С тормозами и маркировкой также было что-то не так

Обнаружились и другие неисправности. Скажем, у полуприцепа-цистерны также была негерметичная пневматическая система, которая в основном отвечает за торможение.

К тому же была обнаружена неправильная маркировка ADR транспортного средства. На задней части полуприцепа-цистерны отсутствовала обязательная предупредительная наклейка.

Бензин перелили в другой грузовик

Украинского перевозчика обязали заменить автоцистерну, предоставив другую цистерну в исправном состоянии и в соответствии с действующим соглашением ADR.

Бензин был перекачан во второе транспортное средство в присутствии пожарных и инспекторов ITD.

Процесс переливания из неисправного танкера в такой, что соответствует всем стандартам ADR. Фото: ITD

Из-за выявленных дефектов регистрационное удостоверение полуприцепа-цистерны было изъято, а его дальнейшая эксплуатация запрещена.

Штрафы обжалованию не подлежали

Инспекторы оштрафовали водителя на 500 злотых (5 700 грн) за нарушение. На основании акта дорожной проверки начато административное производство в соответствии с Законом о перевозке опасных грузов.

Во время проверки перевозчик внес залог в размере 10 000 злотых (115 000 грн) на уплату ожидаемого штрафа. Пустой грузовик временно направили на специально отведенную охраняемую площадку.