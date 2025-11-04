За что польская дорожная инспекция штрафует украинские и турецкие фуры

В 2024 году наибольшее количество каботажных операций выполнилось в Германии (79,31 миллиона тоннокилометров), Франции (31,06 миллиона), Бельгии (18,43 миллиона), Нидерландах (12,7 миллиона) и Италии (10,6 миллиона).

В Польше, как пишет 40ton.net, по этому поводу уже начали бить тревогу. Там каботажные перевозки из года в год набирают обороты.

Польша с каботажем никак не справится

Если с 2015 по 2021 год этот вид перевозок на польских дорогах не превышал 500 000-600 000 тоннокилометров в год, то уже в 2022-2023 годах эти показатели были значительно выше, достигнув 700 000-800 000 тоннокилометров в год.

Проверка автоперевозчика в зоне отдыха в Гебултове. Фото: Малопольский отдел транспортной полиции

Далее пошло с еще большей восходящей. В 2024 году каботаж в Польше удвоился, увеличившись до 1,537 миллиона тоннокилометров. Конечно, украинские перевозчики также постарались. Несмотря на большие штрафы при обнаружении таких транспортных услуг, наши и турецкие фуры там в лидерах.

Отслеживать можно задним числом

Для таких операций Польша еще в прошлом году сделала "ход конем" и ввела так называемый процесс RMPD. Об этом в свое время редакция Авто25 писала.

Ту программу разработано специально под грузовики из стран, не входящих в ЕС. Такой транспорт в Польше подпадает под действие Реестра международных автомобильных перевозчиков (RMPD), что базируется на спутниковом отслеживании SENT.

Решение было введено специально для борьбы с незаконным каботажем, поскольку спутниковые данные позволяют реконфигурировать движение определенного транспортного средства в пределах Польши. И, как показали недавние примеры, подключение к RMPD может быть решающим при проверках.

Как "пеленгует" незаконный каботаж RMPD

На прошлой неделе, 28 октября, Гданьская воеводская инспекция дорожного транспорта (WITD) остановила грузовик с тентованным бортом, принадлежащий украинскому перевозчику. Фура двигалась по объездной дороге Трьомистом без груза, а его водитель заявил, что едет забрать груз, предназначенный для Украины.

По словам руководителя, его работа ограничивается двусторонними перевозками между Украиной и Европейским Союзом, что в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной, продлен до марта 2027 года. Это снимает всяческие ограничения и не требует классических разрешений. Конечно, каботажные перевозки в это разрешение не входят.

На слово о маршруте фуры в Польше поверили, но проверили в системе RMPD и обнаружили каботажный рейс. Фото: Гданьская воеводская инспекция дорожного транспорта

Проверка документации, в частности записей тахографа, вызвала подозрения, что водитель может скрывать свою настоящую трудовую деятельность. Поэтому инспекторы проверили данные геолокации из системы RMPD, к которой было подключено транспортное средство.

Сколько стоил украинцу каботаж

Выяснилось, что зеленый Volvo только что осуществлял каботаж в Польше на маршруте между Варшавой и Гдыней. Такие перевозки не подпадают под действие соглашения между ЕС и Украиной, а это значит, что это должен был быть незаконный каботаж.

Водитель признал нарушение закона. Инспекция дорожного транспорта (ИДТ) начала административное производство за незаконную перевозку. Это обойдется в штраф 12 000 злотых, что в конвертации соответствует сумме в 136 700 гривен.

Украинцы в Польше не одиноки

Ближайшими компаньонами в каботаже на польских дорогах нашим перевозчикам являются турецкие коллеги. Поскольку уже на следующий день, 29 октября, Краковская воеводская инспекция дорожного транспорта остановила на трассе S7 между Краковом и Енджей рефрижератор турецкой компании.



Турецкая фура везла "каботажные" помидоры, загруженные в Польше для польского получателя. Фото: Краковская воеводская инспекция дорожного транспорта

Турецкому перевозчику светит сразу два штрафа – 12 000 за каботаж, как и украинскому коллеге, и штраф в такой же сумме за не подключение транспортного средства к спутниковому RMPD.

Пока не будут оплачены оба депозита на общую сумму 24 000 злотых (273 208 грн), транспортное средство было принудительно задержано и перемещено на стоянку под охраной.

Помидоры не пострадали, их перегрузили на другую фуру и доставили заказчику. Вероятно, турецкой компании и за это придется заплатить, не говоря уже об оплате стоянки своей фуры.