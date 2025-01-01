Где конфискуют фуры за каботажные перевозки

В ходе слушания выяснены все обстоятельства и приговор остался в силе: конфискованный DAF XF Euro 6 к владельцу не вернется, инспекция DVSA изъяла магистральный тягач с полуприцепом на законном основании.

Об этом сообщает на своей Х-странице DVSA Enforcement. Перевозчик успокоил свое стремление вернуть фуру только после длительного и изнурительного апелляционного слушания.

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Перевозчик обжаловал решение DVSA, считая конфискацию незаконной и желая вернуть свое транспортное средство в Transport Commissioner. Это – своего рода транспортный суд, ответственный в Великобритании за установление штрафов и решение отраслевых споров.

Фото: DVSA

Однако перевозчик не учел главного: ситуация с его фурой осложнилась тем, что здесь зафиксировано повторное нарушение. Вот поэтому принято решение, что только конфискация транспорта может остановить подобные схемы.

Правилами каботажа в Великобритании (после Brexit) разрешено максимум 2 рейса по стране в течение 7 дней после въезда с грузом. При этом въезд порожняком и дальнейший каботаж – полностью запрещены.

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Фото: DVSA

Однако здесь есть еще одно важное "но": эти две разрешенные операции касаются только транспортных средств, въезжающих в Великобританию с грузом. Норма распространяется на автомобили с регистрацией только стран Евросоюза. Пока не указано, какая регистрация была у DAF XF, поскольку корпоративные надписи на тенте и борту кабины заретушированы. Также не просматриваются номерные знаки.

Несколько подобных случаев с нашими перевозчиками были в Польше, но там до повторного нарушения каботажных перевозок не дошло.