Де конфісковують фури за каботажні перевезення

В ході слухання з’ясовано усі обставини й вирок лишився в силі: конфіскований DAF XF Euro 6 до власника не повернеться, інспекція DVSA вилучила магістральний тягач з напівпричепом на законній підставі.

Про це повідомляє на своїй Х-сторінці DVSA Enforcement. Перевізник вгамував своє прагнення повернути фуру лише після тривалого та виснажливого апеляційного слухання.

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Перевізник оскаржив рішення DVSA, вважаючи конфіскацію незаконною і бажаючи повернути свій транспортний засіб в Transport Commissioner. Це – свого роду транспортний суд, відповідальний у Великій Британії за встановлення штрафів та вирішення галузевих суперечок.

Фото: DVSA

Однак перевізник не врахував головного: ситуація з його фурою ускладнилася тим, що тут зафіксовано повторне порушення. Ось тому прийнято рішення, що лише конфіскація транспорту може зупинити подібні схеми.

Правилами каботажу у Великій Британії (після Brexit) дозволено максимум 2 рейси країною протягом 7 днів після в'їзду з вантажем. При цьому в'їзд порожняком та подальший каботаж – повністю заборонені.

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Фото: DVSA

Однак тут є ще одне важливе "але": ці дві дозволені операції стосуються лише транспортних засобів, що в'їжджають до Великої Британії з вантажем. Норма поширюється на автомобілі з реєстрацією лише країн Євросоюзу. Наразі не вказано, яка реєстрація була у DAF XF, оскільки корпоративні написи на тенті та борту кабіни заретушовано. Також не проглядаються номерні знаки.

Кілька подібних випадків з нашими перевізниками були в Польщі, але там до повторного порушення каботажних перевезень не дійшло.