Автоцистерна, що везла бензин з Литви в Україну, виявилась дірявою

Подія сталася 7 листопада на автодорозі № 50 поблизу Мінська Мазовецького (Польща). Інспектори дорожнього транспорту (ІДТ) у Седльце терміново перервали стандартну перевірку фури, що належала українському підприємцю.

Як повідомляє Воєводська інспекція дорожнього транспорту в Радомі, під час технічного огляду інспектори помітили значний витік бензину з автоцистерни.

Читайте також За що польська дорожня інспекція штрафує українські та турецькі фури

Виклик пожежників був необхідний

Пальне витікало зі штуцера під транспортним засобом, між донним клапаном та запірним клапаном. Довелося терміново викликати пожежну службу.

Окрім того, з'ясувалося, що електричне обладнання автоцистерни не відповідало вимогам Угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ADR). І то була не дрібниця - електропроводка виявилася без захисного кожуха, що категорично не допускається при перевезенні бензину.

Бензовоз негайно вивели з траси та вжили усіх застережних заходів з залученнями служб цивільного захисту. Фото: ITD

Було уточнення, що електричні дроти до лівого заднього комбінованого ліхтаря були покриті ізоляційною стрічкою. Це означало, що електрична система не забезпечувала потрібні стандарти, необхідні для перевезення легкозаймистих та вибухонебезпечних вантажів.

З гальмами та маркування також було щось не так

Виявилися й інші несправності. Скажімо, у напівпричепа-цистерни також була негерметична пневматична система, яка в основному відповідає за гальмування.

До того ж було виявлено неправильне маркування ADR транспортного засобу. На задній частині напівпричепа-цистерни була відсутня обов'язкова попереджувальна наклейка.

Читайте також Польські транспортники перевірили українські фури: які порушення знайшли

Бензин перелили в іншу вантажівку

Українського перевізника зобов'язали замінити автоцистерну, надавши іншу цистерну у справному стані та відповідно до чинної угоди ADR. Бензин закачали до нового транспортного засобу у присутності співробітників пожежної служби та інспекції дорожнього транспорту.

Інспекція зобов'язала перевізника надати справну цистерну, яка відповідає вимогам чинної угоди ADR. Бензин було перекачано до другого транспортного засобу у присутності пожежників та інспекторів ITD.

Процес переливання з несправного танкера в такий, що відповідає усім стандартам ADR. Фото: ITD

Через виявлені дефекти реєстраційне посвідчення напівпричепа-цистерни було вилучено, а його подальша експлуатація заборонена.

Штрафи оскарженню не підлягали

Інспектори оштрафували водія на 500 злотих (5 700 грн) за порушення. На підставі акту дорожньої перевірки розпочато адміністративне провадження відповідно до Закону про перевезення небезпечних вантажів.

Читайте також Українського перевізника спіймали в Польщі за серйозне порушення: який штраф

Під час перевірки перевізник вніс заставу у розмірі 10 000 злотих (115 000 грн) на сплату очікуваного штрафу. Порожню вантажівку тимчасово направили на спеціально відведений охоронюваний майданчик.