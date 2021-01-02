Каждый, кто покупает сегодня зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, встает перед дилеммой: выбрать обычное или автоматическое. Авто24 берется помочь с выбором.

Около половины зарядок для АКБ, предлагаемых сегодня в магазинах и на специализированных сайтах – автоматические, или так называемые интеллектуальные. Причем цена многих "автоматов", как ни странно, на уровне старых добрых трансформаторных устройств с ручным управлением. Так почему не купить именно автоматическую? Для начала разберемся, в чем разница между двумя типами.

Автоматические зарядные устройства чаще всего имеют компактный корпус (два первых фото). Но некоторые большие зарядки также имеют автоматический режим

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Автоматическое зарядное устройство:

само определяет степень разряжения аккумулятора и само определяет ток для зарядки;

само определяет продолжительность зарядки и по окончании переходит в режим поддержания напряжения на клеммах АКБ;

рассчитано на длительное использование без необходимости вмешательства человека;

обеспечивает условия зарядки, которые способствуют продлению ресурса аккумулятора;

чувствительно к сбоям в сети питания 220 вольт – настройки могут сбиваться;

стоит примерно вполовину дороже обычной зарядки аналогиного уровню качества.

Отметим, что среди автоматических устройств есть модели, которые хоть и не позволяют владельцу вмешиваться в процесс, но дают ему возможность видеть важные показатели: ток заряда, напряжение на клеммах, степень зарядки АКБ, температуру в корпусе устройства. Опытному водителю эта информация может многое сказать о состоянии его аккумулятора.

Автоматические зарядные устройства высшего ценового сегмента отображают на своем экране несколько параметров АКБ и процесса зарядки: напряжение батареи, напряжение и ток заряда, процент заряда батареи

Обычное (трансформаторное) зарядное устройство:

позволяет вручную устанавливать зарядный ток, в частности, для ускоренной зарядки в случае крайней необходимости;

позволяет грамотному водителю наблюдать за током зарядки, а иногда – и за напряжением АКБ;

позволяет заряжать АКБ, разряженные "до нуля”;

после исчезновения и восстановления питания в розетке 220 вольт процесс зарядки восстанавливается без участия человека;

стоит дешевле автоматичниого устройства.

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Отметим, что не все преимущества на самом деле являются преимуществами для всех. Ведь всех пользователей можно разделить на две категории: технически “продвинутых” и сугубо “юзеров”. Первые не только желают иметь исправный автомобиль, но и интересуются сутью процессов, которые эту исправность обеспечивают. Для них можно рекомендовать качественное зарядное устройство обычного, как говорят, трансформаторного типа. Тем более, что он позволяет корректировать реанимацию даже старого, изношенного аккумулятора.

Классические трансформаторные зарядки удобны для профессионалов, ведь они позволяют мастеру вмешиваться в процесс зарядки в особо тяжелых случаях

А для тех, кто не имеет желания "заморачиваться" с деталями подзарядки, можно потратиться на автоматический девайс. То, что он работает с точки зрения человека “вслепую”, для далеких от техники людей не имеет значения: возрождать старый, полуживой аккумулятор такой владелец не будет, а просто пойдет в магазин за новым АКБ. Пожелаем такому клиенту успеха в непростом деле выбора данного прибора.

Рекомендация Авто24

Обычное, не автоматическое зарядное устройство на самом деле не такое уж хлопотное для водителя. Если просто подключить его к АКБ и оставить на несколько часов, он зарядит батарею, и водитель получит возможность эксплуатировать машину. Ну а когда уже будет желание довести аккумулятор “до идеала”, тогда придется несколько раз подойти к нему во время зарядки и подкрутить ручку регулятора тока. Так, автоматическая зарядка еще проще в пользовании, но имейте в виду, что действительно надежная и безопасная зарядка-автомат будет стоить хотя бы вдвое дороже обычной трансформаторной.

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