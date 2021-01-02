Кожен, хто купує сьогодні зарядний пристрій для автомобільного акумулятора, постає перед дилемою: обрати звичайне чи автоматичне. Авто24 береться допомогти із вибором.

Близько половини зарядок для АКБ, що пропонуються сьогодні в магазинах і на спеціалізованих сайтах – автоматичні, або так звані інтелектуальні. Причому ціна багатьох “автоматів”, як не дивно, на рівні старих добрих трансформаторних пристроїв із ручним керуванням. Так чому не купити саме автоматичну? Для початку розберемося, у чому різниця між двома типами.

Автоматичні зарядні пристрої найчастіше мають компактний корпус (два перші фото). Але деякі великі зарядки також мають автоматичний режим

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Автоматичний зарядний пристрій:

самостійно визначає ступінь розрядження акумулятора і сам визначає струм для зарядки;

самостійно визначає тривалість зарядження і по закінченні переходить у режим підтримання напруги на клемах АКБ;

розрахований на тривале використання без потреби втручання людини;

забезпечує умови зарядження, які сприяють продовженню ресурсу акумулятора;

чутливий до збоїв у мережі живлення 220 вольт – налаштування можуть онулитися;

коштує приблизно наполовину дорожче звичайної зарядки аналогіного рівню якості.

Зазначимо, що серед автоматичних пристроїв є моделі, які хоч і не дозволяють власникові втручатися у процес, але дають йому змогу бачити важливі показники: струм зарядження, напругу на клемах, ступінь зарядження АКБ, температуру в корпусі пристрою. Досвідченому водієві ця інформація може багато що сказати про стан його акумулятора.

Автоматичні зарядні пристрої вищого цінового сегменту відображають на своєму екрані декілька параметрів АКБ і процесу зарядження: напругу батареї, напругу і струм заряду, відсоток заряду батареї

Звичайний (трансформаторний) зарядний пристрій:

дозволяє вручну встановлювати зарядний струм, зокрема, для прискореного зарядження у випадку крайньої необхідості;

дозволяє грамотному водієві спостерігати за струмом зарядження, а іноді – і за напругою АКБ;

дозволяє заряджати АКБ, розряджені “до нуля”;

після зникнення та відновлення живлення у розетці 220 вольт процес зарядження відновлюється без участі людини;

коштує дешевше автоматичниого пристрою.

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Зазначимо, що не всі переваги насправді є перевагами для всіх. Адже всіх користувачів можна розділити на два категорії: технічно “просунутих” і суто “юзерів”. Перші не лише бажають мати справний автомобіль, а й цікавляться суттю процесів, які цю справність забезпечують. Для них можна рекомендувати якісний зарядний пристрій звичайного, як кажуть, трансформаторного типу. Тим більше, що він дає змогу корегувати реанімацію навіть старого, зношеного акумулятора.



Класичні трансформаторні зарядки зручні для професіоналів, адже вони дозволяють майстру втручатись у процес зарядження в особливо важких випадках

А для тих, хто не має бажання “заморачуватись” із деталями підзарядки, можна витратитися на автоматичний девайс. Те, що він працює з точки зору людини “всліпу”, для далеких від техніки людей не має значення: відроджувати старий, напівживий акумулятор такий власник не буде, а просто піде в магазин за новим АКБ. Побажаємо такому клієнтові успіху у непростій справі вибору даного приладу.

Рекомендація Авто24

Звичайний, не автоматичний зарядний пристрій насправді не такий вже й клопітний для водія. Якщо просто підключити його до АКБ і залишити на кілька годин, він зарядить батарею і водій отримає можливість експлуатувати машину. Ну а коли вже буде бажання довести акумулятор “до ідеалу”, тоді доведеться кілька разів підійти до нього під час зарядженя і підкрутити ручку регулятора струму. Так, автоматична зарядка ще простіша у користуванні, але майте на увазі, що справді надійна і безпечна зарядка-автомат буде коштувати бодай удвічі дорожче за звичайну трансформаторну.

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