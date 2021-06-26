Название этой машинки ничего не скажет даже заядлому ретроману: Sulov. Между тем, был еще и двухколесный транспорт такой марки, и оба транспортных средства собирались выпускать серийно. Но в середине ХХ в. дело затормозилось…

Предприниматель из Чехословакии Эмиль Бойда сначала зарабатывал грузоперевозками – держа несколько мощных грузовиков, в период после Первой мировой войны он транспортировал стройматериалы и другие грузы.

При ширине кузова 1,0 м этот автомобиль считался двухместным. Позади над двигателем была полка для вещей – багажник

Но со временем в бизнесмене проснулся инженер, и было решено открыть собственное производство – фабрику электроприборов, товаров на то время новых и востребованных. Под брендом EMBO выпускались электрические плиты, утюги, а также дверные замки, инструменты и прочая бытовая утварь.

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Промышленный бум в предвоенной Чехословакии сопровождался спросом на транспортные средства, и уже тогда Эмиль Бойда задумался над собственным автомобильным заводом. И после Второй мировой начал реализацию своих планов. В 1947 году к серийному производству подготовили автомобиль и мотоцикл, под одним брендом Sulov. Оба образца очень интересны с точки зрения техники.

Микроавтомобиль не всегда получается привлекательным внешне. Автору Soluv это удалось. В его экстерьере черты Tatra 87 (1936 г.) и Subaru 360 1958 г.)

Так, автомобиль относился к популярному в послевоенный период классу дешевых микроавтомобилей. Он имел всего 2,2 метра в длину и 1,0 метр в ширину. Высота не была ограничена и составляла вполне “взрослые” 1,7 м – за счет более вертикальной посадки двух пассажиров конструктор пытался сократить длину салона.

Интересно, что автор подошел к конструированию творчески, и не совершил ошибок, типичных для многих других микролитражек. Секрет в том, что микроавтомобили нельзя было компоновать по тогдашним канонам полноразмерных авто – с кабиной позади двигателя и ведущим задним мостом. В таком случае появляются проблемы с расположением людей в салоне и с их посадкой туда: салон и двери получаются очень короткие, из-за чего в первую очередь было тесно ногам водителя и пассажира.

В отличие от единственного прототипа автомобильчика, некоторые его чертежи сохранились до наших дней

У Эмиля Бойды двигатель и трансмиссия были расположены позади пассажиров, над задним ведущим мостом. Из-за этого спереди осталось много места для двух сидений и ног пассажиров, а педальный узел поместился под передним капотом. Большую роль в удачной компоновке сыграли также рекордно малые по меркам 1940-х годов колеса – на 10-дюймовых дисках. Отметим, что удачные компактные автомобили с подобными малыми колесами – Fiat 500 и Austin Mini – появились в продаже лишь через 10 лет.

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К сожалению, до серийного производства автомобиля Sulov дело не дошло – в послевоенной Чехословакии делали ставку на развитие тяжелой техники, а не индивидуального транспорта. Со временем автопром ЧССР стал широко известным благодаря полноценным автомобилям Skoda и Tatra, а микроавтомобили уже через десятилетие начали выходить из моды во всем мире.

Салон автомобиля Sulov, конечно, тесноват, но все необходимое в нем есть

Единственный опытный образец автомобильчика Sulov до наших дней не сохранился. Известно, что он существовал до 1950-х годов, когда его продали куда-то в Польшу. Но энтузиасты по старым чертежам построили машину заново. Интересно, что за постройку небольшого автомобиля по заказу словацкого музея взялся... чешский моделист, который привык иметь дело с миниатюрными копиями, но на этот раз воссоздал прототип в масштабе 1:1.

Внешне изделие воспроизводит вид автомобиля 1947 года, а вот насчет силового агрегата вопрос остался открытым: его просто нет, поэтому нынешняя реплика Sulov'а не имеет собственного хода. Кроме прочего, это объясняется тем, что машина предназначена для музейной экспозиции, и двигаться самостоятельно ей не нужно.

Чтобы понять, насколько эта машинка маленькая, сравните размеры сидений (видны спинки в заднем окне) с общими габаритами авто

Дело в том, что в нынешней Словакии Sulov считают первым отечественным автомобилем, поэтому к постройке автомобиля присоединился один из музеев, который и профинансировал работы по созданию реплики. Увидеть этот действительно интересный микроавтомобиль можно в экспозиции исторического транспорта в Раецке-Теплице (Словакия), куда он на днях будет доставлен.

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