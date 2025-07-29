Автомобили с какими двигателями украинцы привозят из-за границы

Картина выбора автомобилей по типу топлива (или питания - если говорить об электромобилях) заметно изменилась. Еще сравнительно недавно дизель был фаворитом для большинства покупателей подержанных авто из-за рубежа, однако сегодня этот вид уверенно потеснили электромобили и бензиновые авто.

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали изменение структуры импорта подержанных легковых авто по типу топлива и сравнили ее в первом полугодии 2022–2025 годов.

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Бензин - стабильная классика

Несмотря на развитие электротранспорта, бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором. В первом полугодии 2025 года они охватили 46,1% рынка, лишь немного уступив результату прошлого года (47,6%). Спрос держится благодаря:

широкому выбору моделей в Европе,

импорта из США, где фактически все легковушки бензиновые,

сравнительно более простому и дешевому обслуживанию,

некоторые варианты позволяют конверсию на ГБО.

Дизель - стремительное падение с вершины

В 2022 году дизель имел 56,9% доли рынка импортных подержанных авто. В 2025-м - лишь 23,2%. Причины такого обвала:

ужесточение ограничений на дизели в Европе (экозоны, налоги),

отсутствие спроса на подержанные дизельные авто в самой Европе, утилизационные программы,

отсутствие дизелей в США,

изменение понимания: дизель - это уже не "экономно и надежно", а "дорого и рискованно".

Электромобили - взрывной рост

Рост доли электромобилей - один из самых заметных трендов:

1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).

Что изменилось:

зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,

авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,

ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,

становится больше моделей с "межобластным" запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)

экономия на топливе снова актуальна (повышение цен на АЗС).

Кроме того, этого года покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей с НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.

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Гибриды - растут, но медленно

Легковушки с гибридными силовыми установками в 2025 году имеют долю 4,8%. Это немного, но тренд положительный. По сравнению с 2022 годом доля выросла в 4 раза. Причины:

становится больше доступных гибридных Toyota, Ford, KIA, Honda и других,

реальная экономия в городском цикле без вмешательства в конструкцию авто (по сравнению с ГБО).

Сдерживает развитие сегмента - ограниченный выбор моделей, более высокие цены, иногда - специфика обслуживания машин "два в одном".

ГБО - традиционно мало

Доля легковушек использующих в качестве топлива бензин и/или газовую смесь, то есть имеющих на борту газобаллонное оборудование (ГБО) как дополнительную систему, небольшая - от 3,4% до 4,9%, без тенденции к увеличению или уменьшению. Подобная картина и с "чисто-газовыми" авто, основном корейскими, которые относятся к группе LPI - после волны популярности (если так можно назвать долю среди импортируемых в 0,7% в 2022 году) количество регистраций таких авто снизилось до 0,3% в 2025 году.

Для обеих групп объяснение такого малого присутствия простое: подобных машин мало в Европе и тем более в США, корейский рынок специфический, поэтому их мало "пригоняют".

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Резюме Авто24

Итак, за прошедшие 4 года украинцы все меньше склоняются к покупке "свежепригнанных" дизелей, вместо этого их долю занимают бензиновые варианты, и еще больше - электрические. Легковушки с гибридными силовыми установками даже несмотря на определенное статистическое наращивание доли не занимают весомого места в сегменте импорта. Подобная картина и с авто, чьи моторы способны работать на газовой смеси - они в меньшинстве и не подают признаков на увеличение своей доли на рынке.