Автомобили с какими двигателями украинцы привозят из-за границы

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Тип двигателя для импортируемых подержанных авто важен для украинцев
Картина выбора автомобилей по типу топлива (или питания - если говорить об электромобилях) заметно изменилась. Еще сравнительно недавно дизель был фаворитом для большинства покупателей подержанных авто из-за рубежа, однако сегодня этот вид уверенно потеснили электромобили и бензиновые авто.
Специалисты Института исследований авторынка проанализировали изменение структуры импорта подержанных легковых авто по типу топлива и сравнили ее в первом полугодии 2022–2025 годов.
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Бензин - стабильная классика
Несмотря на развитие электротранспорта, бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором. В первом полугодии 2025 года они охватили 46,1% рынка, лишь немного уступив результату прошлого года (47,6%). Спрос держится благодаря:
- широкому выбору моделей в Европе,
- импорта из США, где фактически все легковушки бензиновые,
- сравнительно более простому и дешевому обслуживанию,
- некоторые варианты позволяют конверсию на ГБО.
Дизель - стремительное падение с вершины
В 2022 году дизель имел 56,9% доли рынка импортных подержанных авто. В 2025-м - лишь 23,2%. Причины такого обвала:
- ужесточение ограничений на дизели в Европе (экозоны, налоги),
- отсутствие спроса на подержанные дизельные авто в самой Европе, утилизационные программы,
- отсутствие дизелей в США,
- изменение понимания: дизель - это уже не "экономно и надежно", а "дорого и рискованно".
Электромобили - взрывной рост
Рост доли электромобилей - один из самых заметных трендов:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Что изменилось:
- зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,
- авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,
- ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,
- становится больше моделей с "межобластным" запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)
- экономия на топливе снова актуальна (повышение цен на АЗС).
Кроме того, этого года покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей с НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.
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Гибриды - растут, но медленно
Легковушки с гибридными силовыми установками в 2025 году имеют долю 4,8%. Это немного, но тренд положительный. По сравнению с 2022 годом доля выросла в 4 раза. Причины:
- становится больше доступных гибридных Toyota, Ford, KIA, Honda и других,
- реальная экономия в городском цикле без вмешательства в конструкцию авто (по сравнению с ГБО).
Сдерживает развитие сегмента - ограниченный выбор моделей, более высокие цены, иногда - специфика обслуживания машин "два в одном".
ГБО - традиционно мало
Доля легковушек использующих в качестве топлива бензин и/или газовую смесь, то есть имеющих на борту газобаллонное оборудование (ГБО) как дополнительную систему, небольшая - от 3,4% до 4,9%, без тенденции к увеличению или уменьшению. Подобная картина и с "чисто-газовыми" авто, основном корейскими, которые относятся к группе LPI - после волны популярности (если так можно назвать долю среди импортируемых в 0,7% в 2022 году) количество регистраций таких авто снизилось до 0,3% в 2025 году.
Для обеих групп объяснение такого малого присутствия простое: подобных машин мало в Европе и тем более в США, корейский рынок специфический, поэтому их мало "пригоняют".
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Резюме Авто24
Итак, за прошедшие 4 года украинцы все меньше склоняются к покупке "свежепригнанных" дизелей, вместо этого их долю занимают бензиновые варианты, и еще больше - электрические. Легковушки с гибридными силовыми установками даже несмотря на определенное статистическое наращивание доли не занимают весомого места в сегменте импорта. Подобная картина и с авто, чьи моторы способны работать на газовой смеси - они в меньшинстве и не подают признаков на увеличение своей доли на рынке.