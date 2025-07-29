Авто з якими двигунами українці привозять з-за кордону

Картина вибору автомобілів за типом пального (або живлення — якщо говорити про електромобілі) помітно змінилася. Ще порівняно недавно дизель був фаворитом для більшості покупців вживаних авто з-за кордону, проте сьогодні цей вид впевнено потіснили електромобілі та бензинові авто.

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували зміну структури імпорту вживаних легкових авто за типом пального та порівняли її у першому півріччі 2022–2025 років.

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Бензин — стабільна класика

Попри розвиток електротранспорту, бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішим вибором. У першому півріччі 2025 року вони охопили 46,1% ринку, лише трохи поступившись результату минулого року (47,6%). Попит тримається завдяки:

широкому вибору моделей у Європі,

імпорту зі США, де фактично всі легковики бензинові,

порівняно простішому та дешевшому обслуговуванню,

деякі варіанти дозволяють конверсію на ГБО.

Дизель — стрімке падіння з вершини

У 2022 році дизель мав 56,9% частки ринку імпортних уживаних авто. У 2025-му — лише 23,2%. Причини такого обвалу:

посилення обмежень на дизелі в Європі (екозони, податки),

відсутність попиту на старі дизельні авто в самій Європі, утилізаційні програми,

відсутність дизелів у США,

зміна розуміння: дизель — це вже не «економно й надійно», а «дорого й ризиковано».

Електромобілі — вибухове зростання

Зростання частки електромобілів — один з найпомітніших трендів:

1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).

Що змінилось:

зарядна інфраструктура в Україні вже не викликає паніки,

авто з Китаю, США, Кореї стали доступнішими,

ранні власники Tesla та Leaf стали найкращими рекламними агентами,

стає більше моделей з «міжобласним» запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год)

економія на пальному знову актуальна (підвищення цін на АЗС).

Крім того, цього року покупців додатково активізує наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що сумарно збільшить вартість тих самих моделей на ринку на чверть, а то й на третину.

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Гібриди — зростають, але повільно

Легковики з гібридними силовими установками у 2025 році мають частку 4,8%. Це небагато, але тренд позитивний. Порівняно з 2022 роком частка зросла в 4 рази. Причини:

стає більше доступних гібридних Toyota, Ford, KIA, Honda та інших,

реальна економія в міському циклі без втручання в конструкцію авто (порівняно з ГБО).

Стримує розвиток сегмента — обмежений вибір моделей, вищі ціни, подекуди — специфіка обслуговування машин «два в одному».

ГБО — традиційно мало

Частка легковиків що використовують як пальне бензин та/або газову суміш, тобто мають на борту газобалонне обладнання (ГБО) як додаткову систему, невелика — від 3,4% до 4,9%, без тенденції до збільшення чи зменшення. Подібна картина і з «чисто-газовими» авто, здебільшого корейськими, які належать до групи LPI — після хвилі популярності (якщо так можна назвати частку серед імпортованих у 0,7% у 2022 році) кількість реєстрацій таких авто знизилася до 0,3% у 2025.

Для обох груп пояснення такої малої присутності просте: подібних машин мало в Європі та тим паче в США, корейський ринок специфічний, тому їх мало «приганяють».

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Резюме Авто24

Отже, за минулі 4 роки українці все менше схиляються до покупки «свіжопригнаних» дизелів, натомість їхню частку займають бензинові варіанти, і ще більше — електричні. Легковики з гібридними силовими установками навіть попри певне статистичне нарощення частки не займають вагомого місця у сегменті імпорту. Подібна картина і з авто, чиї мотори здатні працювати на газовій суміші — вони у меншості й не подають ознак на збільшення своєї частки на ринку.