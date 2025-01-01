Чому нові моделі електромобілів дешевші за попередників: три причини

Нещодавно світові автовиробники приголомшили цінами на свої майбутні електромобілі, причому в гарному сенсі. Наприклад, у Великобританії Dacia продаватиме свій другий електромобіль вартістю близько 15 000 фунтів стерлінгів, Dolphin Surf від BYD також коштуватиме близько 15 000 фунтів стерлінгів, новий Fiat Panda EV коштує 22 000 фунтів стерлінгів, а малий електромобіль VW ID.1 обіцяють з орієнтовною початковою ціною 17 000 фунтів стерлінгів у 2027 році.

Також зараз є випадки, коли автомобілі преміум-класу з акумуляторними батареями досягають цінового паритету з їхніми еквівалентами з двигунами внутрішнього згоряння, пишуть в thisismoney.

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Отже, як виробникам вдається знизити вартість електромобілів?

Ми розглянемо три ключові причини, чому електромобілі справді стають доступними...

1. Вартість акумуляторів падає

Це основна причина, чому електромобілі стають дешевшими.

Літій-іонні акумулятори завжди були однією з найважливіших статей витрат у виробництві електромобілів, але щорічне опитування BloombergNEF щодо цін на акумулятори минулого року показало, що їхня вартість знизилася на 20 відсотків.

Зі зниженням середньої ціни на акумуляторний блок до 115 доларів за кВт⋅год, це найстрімкіше падіння цін на літій-іонні акумуляторні блоки за сім років.

Найголовніше, що це значний крок до досягнення паритету цін між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння.

Кілька факторів сприяли цьому падінню, але головна – різке зростання світових виробничих потужностей для акумуляторних елементів для електромобілів, очолюване Китаєм. Очікується, що країна виробить достатньо елементів, щоб задовольнити 92% світового попиту на них.

Дослідницьке агентство Goldman Sachs прогнозує, що наступного року ціни на акумулятори можуть впасти на 50 відсотків порівняно з 2023 роком – у той момент, коли вони досягнуть майже паритету вартості володіння з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння.

За прогнозами BloombergNEF, до 2030 року ціни впадуть ще більше — до 69 пенсів за кВт·год.

Падіння цін на акумулятори вже допомагає знизити ціну на автомобілі з нульовим рівнем викидів. Це знизило загальну вартість електромобіля на 15 відсотків.

BloombergNEF прогнозує, що до 2030 року ціни на акумулятори для електромобілів впадуть до 69 пенсів/кВт·год порівняно зі 115 пенсів/кВт·год сьогодні.

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У 2023 році близько 60% електромобілів, проданих у Китаї, вже були дешевшими за їхні аналоги з двигунами внутрішнього згоряння. Дешеві китайські електромобілі знижують ціни у Великій Британії та пропонують більший вибір.

2. Зростання популярності дешевих китайських електромобілів

У 2023 році приблизно три з п'яти електромобілів, проданих у Китаї, вже були дешевшими за їхні аналоги з двигунами внутрішнього згоряння.

З іншого боку, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), електромобілі з підзарядкою, продані в Європі між 2022 і 2023 роками, були на 40% дорожчими за звичайні автомобілі.

Оскільки BYD, MG (компанія, що належить китайській компанії SAIC Motors) та нові бренди, такі як Omoda від Chery, вивозять ці електромобілі за зниженими цінами до берегів Великої Британії, це означає, що водії можуть отримати дешевші електромобілі, і це змушує європейських постачальників також знижувати свої ціни.

Стара добра економіка стверджує, що посилення конкуренції знижує ціни.

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3. Ширша доступність електромобілів

Зараз у Великій Британії продається понад 130 електромобілів – вражаюче, враховуючи, що у 2015 році пропонувалося лише вісім моделей.

Класичні закони економіки стверджують, що зі збільшенням пропозиції ціни падають.

Пропозиція нових електромобілів, або вибір, як ми бачимо його в очах покупців, постійно зростає, оскільки все більше брендів електрифікують свої модельні ряди.

Частково це пов'язано з тим, що бренди прагнуть електрифікувати автомобілі та бачать у цьому майбутнє, а частково з цілями уряду щодо нульового рівня викидів автомобілів, оскільки ми наближаємося до заборони на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів до 2030 року.