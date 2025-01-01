Почему новые модели электромобилей дешевле предшественников: три причины

Недавно мировые автопроизводители ошеломили ценами на свои будущие электромобили, причем в хорошем смысле. Например, в Великобритании Dacia будет продавать свой второй электромобиль стоимостью около 15 000 фунтов стерлингов, Dolphin Surf от BYD также будет стоить около 15 000 фунтов стерлингов, новый Fiat Panda EV стоит 22 000 фунтов стерлингов, а малый электромобиль VW ID.1 обещают с ориентировочной начальной ценой 17 000 фунтов стерлингов в 2027 году.

Также сейчас есть случаи, когда автомобили премиум-класса с аккумуляторными батареями достигают ценового паритета с их эквивалентами с двигателями внутреннего сгорания, пишут в thisismoney.

Кстати какие автопроизводители отказались от полного перехода на электромобили

Итак, как производителям удается снизить стоимость электромобилей?

Мы рассмотрим три ключевые причины, почему электромобили действительно становятся доступными...

1. Стоимость аккумуляторов падает

Это основная причина, почему электромобили становятся дешевле.

Литий-ионные аккумуляторы всегда были одной из важнейших статей расходов в производстве электромобилей, но ежегодный опрос BloombergNEF по ценам на аккумуляторы в прошлом году показал, что их стоимость снизилась на 20 процентов.

Со снижением средней цены на аккумуляторный блок до 115 долларов за кВт⋅ч, это самое стремительное падение цен на литий-ионные аккумуляторные блоки за семь лет.

Самое главное, что это значительный шаг к достижению паритета цен между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Несколько факторов способствовали этому падению, но главная – резкий рост мировых производственных мощностей для аккумуляторных элементов для электромобилей, возглавляемый Китаем. Ожидается, что страна произведет достаточно элементов, чтобы удовлетворить 92% мирового спроса на них.

Исследовательское агентство Goldman Sachs прогнозирует, что в следующем году цены на аккумуляторы могут упасть на 50 процентов по сравнению с 2023 годом – в тот момент, когда они достигнут почти паритета стоимости владения с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

По прогнозам BloombergNEF, к 2030 году цены упадут еще больше - до 69 пенсов за кВт-ч.

Падение цен на аккумуляторы уже помогает снизить цену на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Это снизило общую стоимость электромобиля на 15 процентов.

BloombergNEF прогнозирует, что к 2030 году цены на аккумуляторы для электромобилей упадут до 69 пенсов/кВт-ч по сравнению со 115 пенсов/кВт-ч сегодня.

Кстати изготовлена первая партия твердотельных аккумуляторов для электромобилей

В 2023 году около 60% электромобилей, проданных в Китае, уже были дешевле их аналогов с двигателями внутреннего сгорания. Дешевые китайские электромобили снижают цены в Великобритании и предлагают больший выбор.

2. Рост популярности дешевых китайских электромобилей в Китае

В 2023 году примерно три из пяти электромобилей, проданных в Китае, уже были дешевле их аналогов с двигателями внутреннего сгорания.

С другой стороны, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), электромобили с подзарядкой, проданные в Европе между 2022 и 2023 годами, были на 40% дороже обычных автомобилей.

Поскольку BYD, MG (компания, принадлежащая китайской компании SAIC Motors) и новые бренды, такие как Omoda от Chery, вывозят эти электромобили по сниженным ценам к берегам Великобритании, это означает, что водители могут получить дешевые электромобили, и это заставляет европейских поставщиков также снижать свои цены.

Старая добрая экономика утверждает, что усиление конкуренции снижает цены.

Кстати китайцы существенно снизили цены на свои автомобили

3. Широкая доступность электромобилей

Сейчас в Великобритании продается более 130 электромобилей – впечатляюще, учитывая, что в 2015 году предлагалось только восемь моделей.

Классические законы экономики утверждают, что с увеличением предложения цены падают.

Предложение новых электромобилей, или выбор, как мы видим его в глазах покупателей, постоянно растет, поскольку все больше брендов электрифицируют свои модельные ряды.

Частично это связано с тем, что бренды стремятся электрифицировать автомобили и видят в этом будущее, а частично с целями правительства по нулевому уровню выбросов автомобилей, поскольку мы приближаемся к запрету на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей до 2030 года.