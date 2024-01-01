Автопарк "скорых" Волыни стал интернациональным

Четыре кареты скорой помощи областной Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф приобрел за свой счет. Еще две машины поступили от благотворителей.

По сообщению Волынского областного центра ЭМДМК новые транспортные средства получили Гороховское и Любешовское отделения экстренной помощи. Остальные машины будут работать в первом и втором городских отделениях ЭМП и отделе медицины катастроф.

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В новом пакете обновлений четыре кареты построены на базе Volkswagen Crafter, одна машина на ходовой Ford Transit и еще одна на шасси Kia Bongo. Если первые два бренда в наших новостях довольно часто и подробно описаны, то корейская Kia встречается редко.



Эти кареты в основном поставлялись в транспортных траншах корейского правительства (см. видео внизу). В украинском парке машин скорой медицинской помощи Kia Bongo считается самой маленькой по габаритам, но ее возможности в помощи не хуже карет на упомянутых выше шасси и иже с ними, в т.ч. распространенных у нас ходовых базах Iveco Daily и Mercedes-Benz Sprinter.

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Кубообразный фургон Bongo имеет небольшие размеры (6195x1818x2675). Это придает ему хорошую маневренность, особенно в условиях интенсивного городского трафика и узких дворовых проездов, заставленными автомобилями.

По своим ходовым возможностям "кореец" не уступает надежностью ходовой, амортизационными свойствами более известным в Украине европейским "скорым". При этом карета еще и экономна: в городском режиме потребляет под 11 л на 100 километров пробега, на трассе – в пределах 8-9 л дизтоплива.

В моторной нише стоит экономичный 2,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

"Все автомобили оснащены необходимой медицинской аппаратурой, которая позволит проводить реанимационные мероприятия при ДТП. Также эти авто будут использоваться для доставки раненых защитников на лечение и восстановление", – уточнил директор КП "ВОЦЕМДМК" Владимир Шмаль.

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В ноябре Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приобрел четыре автомобиля Volkswagen Grafter типа С. Все они оснащены необходимой медицинской аппаратурой, которая позволяет проводить реанимационные мероприятия в карете скорой согласно протоколам оказания экстренной медицинской помощи.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны с российским оккупантом это коммунальное предприятие передало различным армейским подразделениям и территориальной обороны 21 автомобиль, из которых пять были приобретены за собственные средства.

Фото: Волынский "ЦЕМДМК"