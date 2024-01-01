Автопарк "швидких" Волині став інтернаціональним

Чотири карети швидкої допомоги обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбав власним коштом. Ще дві машини надійшли від благодійників.

За повідомленням Волинського обласного центру ЕМДМК нові транспортні засоби отримали Горохівське та Любешівське відділення екстреної допомоги. Решта машин працюватиме у першому та другому міських відділеннях ЕМД та відділі медицини катастроф.

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У новому пакеті оновлень чотири карети збудовані на базі Volkswagen Crafter, одна машина на ходовій Ford Transit і ще одна на шасі Kia Bongo. Якщо перші два бренди у наших новинах доволі часто й детально описані, то корейська Kia зустрічається рідко.



Ці карети в основному постачалися в транспортних траншах корейського уряду (див. відео внизу). В українському парку машин швидкої медичної допомоги Kia Bongo вважається найменшою за габаритами, але її можливості в допомозі не гірші від карет на згаданих вище шасі та і них, в т.ч. поширених у нас ходових базах Iveco Daily та Mercedes-Benz Sprinter.

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Кубоподібний фургон Bongo має невеличкі розміри (6195x1818x2675). Це додає йому гарну маневровість, особливо в умовах інтенсивного міського трафіку та вузьких дворових проїздів, заставленими автомобілями.

За своїми ходовими можливостями "кореєць" не поступається надійністю ходової, амортизаційними властивостями більш відомим в Україні європейським "швидким". При цьому карета ще й економна: у міському режимі споживає під 11 л на 100 кілометрів пробігу, на трасі - в межах 8-9 л дизпалива.

В моторній ніші стоїть економічний 2,5-літровий двигун потужністю 130 к.с., який працює в парі з механічною коробкою передач.

"Усі автомобілі оснащені необхідною медичною апаратурою, яка дозволить проводити реанімаційні заходи при ДТП. Також ці авто будуть використовуватися для доправлення поранених захисників на лікування та відновлення", – уточнив директор КП "ВОЦЕМДМК" Володимир Шмаль.

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У листопаді Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбав чотири автомобілі Volkswagen Grafter типу С. Усі вони оснащені необхідною медичною апаратурою, яка дозволяє проводити реанімаційні заходи в кареті швидкої згідно з протоколами надання екстреної медичної допомоги.

Слід зазначити, що від початку повномасштабної війни з російським окупантом це комунальне підприємство передало різним армійським підрозділам та територіальної оборони 21 автомобіль, з яких п’ять були придбані за власні кошти.

Фото: Волинський "ЦЕМДМК"