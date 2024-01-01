Автоперевозчики Польши снова планируют бастовать и перекрывать дороги

О своих намерениях выйти на акции протеста уже заявили в Западнопоморском отделении автоперевозчиков (ZSPD). Там недавняя встреча с местным воеводой относительно отсутствия результатов помощи со стороны правительства не принесла ожидаемых надежд на улучшение положения дел в сфере транспортных услуг.

По сообщению портала 40ton.net и газеты Rzeczpospolita, ZSPD недовольна действиями правительства, которое за полгода после предыдущего протеста ничего не сделало и до сих пор игнорирует требования автоперевозчиков. Ассоциация на этом основании хочет организовать акцию протеста на участке автодороги А6 в районе Щецин – Дабье.

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Подобные меры протеста готовят транспортные компании Силезии и других воеводств страны. Правда, протестующим Ассоциации отказано в перекрытии движения на дорогах. Однако автоперевозчики в течение четырех запланированных часов планируют осуществлять медленный проезд по автомагистралям А4 и А1.

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Поэтому в районе Гливице и Тихи ожидается замедленное движение, в отдельных местах с пробками, поскольку до полутора сотен магистральных тягачей одновременно в нескольких местах могут существенно тормозить продвижение транспорта всеми полосами движения.

Протест автоперевозчиков в Щецине 22, 23 декабря 2023 года. Фото: ZSPD

Перекрытие пунктов пропуска на границе с Украиной на этот раз не планируется, хотя в перспективе автоперевозчики этого не исключают. Они выдвигают требования уменьшить взносы предпринимателей на социальное страхование, стандартизировать правила контроля за иностранными перевозчиками, вернуть урегулирование командировок водителей к правилам, действовавшим до 1 февраля 2022 года.

Также заявители потребовали от правительства помощи во введении ограничений на создание новых транспортных компаний, внедрении софинансирования обязательной замены тахографов, ограничении деятельности посредников в торговле грузами, введении минимальных тарифов на транспорт и "лизинговых отпусков" во время кризиса.

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Без выполнения этих требований автоперевозчики не в состоянии конкурировать с иностранными компаниями. Они банкротятся или выводят свой бизнес в Венгрию, Румынию или Чехию.

"Положение плохое. С 21 мая, когда мы общались с Министерством инфраструктуры, и до сегодняшнего дня обанкротились три предприятия с общим количеством 200 грузовиков. Половина из нас уйдет в следующем году", – нервно поделился мыслями вице-президент ZSPD Петр Кжижанкевич в интервью Rzeczpospolita.

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Только в первом квартале 2024 года было закрыто 120 транспортных компаний, а еще 1400 стали на путь реструктуризации. Это значительно больше показателя в 2023 и 2022 годах, когда обанкротилось 120 и 90 компаний-перевозчиков соответственно.