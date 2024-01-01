Автоперевізники Польщі знову планують страйкувати та перекривати дороги

Про свої наміри вийти на акції протесту вже заявили в Західнопоморському відділенні автоперевізників (ZSPD). Там недавня зустріч з місцевим воєводою щодо відсутності результатів допомоги з боку уряду не принесла очікуваних сподівань на покращення стану справ у сфері транспортних послуг.

За повідомленням порталу 40ton.net та часопису Rzeczpospolita, ZSPD невдоволена діями уряду, який за півроку після попереднього протесту нічого не зробив й досі ігнорує вимоги автоперевізників. Асоціація на цій підставі хоче організувати акцію протесту на ділянці автодороги А6 в районі Щецін – Даб’є.

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Подібні заходи протесту готують транспортні компанії Сілезії та інших воєводств країни. Щоправда, протестувальникам Асоціації відмовлено у перекритті руху на дорогах. Однак автоперевізники протягом чотирьох запланованих годин планують здійснювати повільний проїзд автомагістралями А4 та А1.

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Через це в районі Глівіце й Тихи очікується сповільнений рух, в окремих місцях з заторами, оскільки до півтори сотні магістральних тягачів одночасно в кількох місцях суттєво гальмуватимуть просування транспорту всіма смугами руху.

Протест автоперевізників у Щецині 22, 23 грудня 2023 року. Фото:ZSPD

Перекриття пунктів пропуску на кордоні з Україною цього разу не планується, хоча в перспективі автоперевізники цього не виключають. Вони висувають вимоги зменшити внески підприємців на соціальне страхування, стандартизувати правила контролю за іноземними перевізниками, повернути врегулювання відряджень водіїв до правил, що діяли до 1 лютого 2022 року.

Також заявники зажадали від уряду допомоги у введенні обмежень на створення нових транспортних компаній, впровадженні співфінансування обов’язкової заміни тахографів, обмеженні діяльності посередників у торгівлі вантажами, запровадженні мінімальних тарифів на транспорт та "лізингових відпусток" під час кризи.

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Без виконання цих вимог автоперевізники не в змозі конкурувати з іноземними компаніями. Вони банкрутують або виводять свій бізнес в Угорщину, Румунію чи Чехію.

"Становище погане. З 21 травня, коли ми спілкувалися з Міністерством інфраструктури, і до сьогоднішнього дня збанкрутували три підприємства із загальною кількістю 200 вантажівок. Половина з нас піде наступного року", – нервово поділився думками віце-президент ZSPD Пьотр Кжижанкевич в інтерв’ю Rzeczpospolita.

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Тільки у першому кварталі 2024 року було закрито 120 транспортних компаній, а ще 1400 стали на шлях реструктуризації. Це значно більше від показника у 2023 та 2022 роках, коли збанкрутіло 120 та 90 компаній-перевізників відповідно.