Автопилот Tesla едва не отправил водителя под поезд: видео

Видео аварии попало на форум Tesla Motors Club, а затем и в другие соц.сети и привлекло внимание многих пользователей. На нем заметно, что автомобиль двигался в сильный туман под управлением автопилота и не собирался сбрасывать скорость перед поездом.

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Чтобы избежать столкновения с ним, владелец в последний момент направил свое авто в сторону и врезался в столб. Как сообщает Carscoops, в публикации на форуме водитель Tesla добавил, что за полгода до аварии, система дважды не реагировала на проезжающие поезда на железнодорожных переездах.

В результате ДТП у электромобиля вырвало правую переднюю подвеску, а кузов получил значительные повреждения. Сообщается, что сам водитель уцелел и не нуждался в медицинской помощи. Некоторые из пользователей социальных сетей начали критиковать владельца Tesla и обвинять его в невнимательности и использовании автопилота при плохих погодных условиях.

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В свою защиту водитель добавил: "После некоторого использования системы FSD вы склонны доверять ее правильной работе, подобно адаптивному круиз-контролю. Вы предполагаете, что транспортное средство будет замедляться, когда будет приближаться к более медленной машине впереди, пока этого не произойдет, и вы вдруг будете вынуждены взять управление."

Однако, компания Tesla многократно подчеркивает, что FSD является системой автономного вождения только 2-го уровня, а потому требует от водителя постоянного внимания за дорожной обстановкой.

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В заметке на форуме водитель добавил, что теперь намерен получить данные с телеметрии и ищет владельцев Tesla, которые имели аналогичные отказы системы FSD. К тому же адвокаты отказываются брать его дело, ведь он не получил телесных повреждений.