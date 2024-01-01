Автопілот Tesla ледь не відправив водія під поїзд: відео

Відео аварії потрапило до форуму Tesla Motors Club, а згодом і до інших соц.мереж й привернуло увагу багатьох користувачів. На ньому помітно, що автомобіль рухався в сильний туман під керуванням автопілоту й не збирався скидати швидкість перед потягом.

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Аби уникнути зіткнення з ним, власник в останній момент направив своє авто в бік і врізався у стовп. Як повідомляє Carscoops, в публікації на форумі водій Tesla додав, що за пів року до аварії система двічі не реагувала на проїжджаючі потяги на залізничних переїздах.

В результаті ДТП у електромобіля вирвало праву передню підвіску, а кузов зазнав значних пошкоджень. Повідомляється, що сам водій вцілів і не потребував медичної допомоги. Деякі з користувачів соціальних мереж почали критикувати власника Tesla й звинувачувати його в неуважності та використання автопілоту за поганих погодніх умов.

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На свій захист водій додав: «Після деякого використання системи FSD ви схильні довіряти її правильній роботі, подібно до адаптивного круїз-контролю. Ви припускаєте, що транспортний засіб буде сповільнюватися, коли наближатиметься до повільнішої машини попереду, поки цього не станеться, і ви раптом будете змушені взяти керування.»

Однак, компанія Tesla багаторазово наголошує, що FSD є системою автономного водіння лише 2-го рівня, а тому вимагає від водія постійної уваги за дорожньою обстановкою.

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В дописі на форумі водій додав, що тепер має намір отримати дані з телеметрії й шукає власників Tesla, які мали аналогічні відмови системи FSD. До того ж адвокати відмовляються брати його справу, адже він не отримав тілесних ушкоджень.