Новинку испытывают в США, где она называется Nissan Rogue.

Nissan X-Trail (в Америке – Rogue) – самая популярная модель бренда как в США, так и в Украине. Например, в Америке за прошлый год ее продали 412 тысяч единиц. Очень популярен этот внедорожник у украинцев, которые пригоняют б\у автомобили из США.

Поэтому замена поколения, которое выпускается с 2013 года, ожидаема многими. Автошпионы засекли закамуфлированный прототип нового Nissan X-Trail / Rogue на дорогах США и выложили в сеть.

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Судя по плану обновления модельной линейки, новинка появится в продаже не раньше 2020 или даже 2021 года.

Эксперты ожидают, что новый Nissan X-Trail/Rogue 2021 будет похож на концепт

Nissan Xmotion 2018 года. Общие детали могут быть в форме решетки радиатора и боковых воздухозаборников, узких фонарях под кромкой стекла. Однако от формы шоу-кара почти ничего не осталось.

Сейчас кроссовер Rogue продается с “четверкой” 2.5 (172 л.с., 237 Нм), и почти нет сомнений, что в новом поколении она сохранит место базового агрегата. Но, кроме того, в ассортименте может появиться, например, новая турбочетверка 2.0 с переменной степенью сжатия (VC-Turbo) на 251 л.с., 370 Нм. Гибридная версия Rogue американцев разочаровала, хотя, может, еще вернется в каком-то обновленном виде.

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У модели Rogue дано новое поколение третьим, а у брата "икс-трейл" – четвертым.

Поскольку это первое знакомство с предсерийном тестовым прототипом, дебют автомобиля состоится только в 2020-м. Если будет сохранено родство – паркетник появится сразу и как Rogue, и как X-Trail. Только на различных рынках у этих братьев будет будет отличаться ассортимент двигателей. В Европе, например, не обойдется без дизелей. Платформа должна остаться нынешняя – CMF-CD. И на перспективу, как говорил еще в 2017-м глава Ниссана Хирото Саикава, X-Trail должно быть в электрическом варианте. Однако, скорее всего, произойдет это после 2025 года, когда снова придет очередь заменить поколение данной модели.

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