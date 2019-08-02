Новинку випробовують у США, де вона називається Nissan Rogue.

Nissan X-Trail (в Америці – Rogue) – найпопулярніша модель бренду як у США, так і в Україні. Наприклад, в Америці за минулий рік її продали 412 тисяч одиниць. Дуже популярним цей позашляховик є в українців, які приганяють вживані авто зі США.

Тож заміна покоління, що випускається з 2013 року, очікувана для багатьох. Автошпигуни спіймали закамуфльований прототип нового Nissan X-Trail / Rogue на дорогах США та виклали в мережу.

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Судячи з плану оновлення модельної лінійки, новинка з'явиться у продажу не раніше 2020 чи навіть 2021 року.

Експерти очікують, що новий Nissan X-Trail / Rogue 2021 буде схожим на концепт

Nissan Xmotion 2018 року. Спільні деталі можуть бути у формі решітки радіатора і бічних повітрязабірників, вузьких ліхтарях під кромкою скла. Однак від форми шоу-кара майже нічого не залишилося.

Зараз кросовер Rogue продається з «четвіркою» 2.5 (172 к.с., 237 Нм), і майже немає сумнівів, що в новому поколінні вона збереже місце базового агрегату. Але, крім того, в асортименті може з'явитися, наприклад, нова турбочетвірка 2.0 зі змінним ступенем стиснення (VC-Turbo) на 251 к.с., 370 Нм. Гібридна версія Rogue американців розчарувала, хоча, може, ще повернеться в якомусь оновленому вигляді.

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У моделі Rogue дане нове покоління буде третім, а у побратима “ікс-трейл” – четвертим.

Оскільки це перше знайомство з передсерійним тестовим прототипом, дебют автомобіля відбудеться тільки в 2020-му. Якщо буде збережено спорідненість - паркетник з'явиться відразу і як Rogue, і як X-Trail. Тільки на різних ринках у цих побратимів буде відрізнятися асортимент двигунів. У Європі, наприклад, не обійдеться без дизелів. Платформа повинна залишитися нинішня CMF-CD. І на перспективу, як казав ще в 2017-му глава Ніссана Хірото Саікава, X-Trail має бути в електричному варіанті. Однак, швидше за все, станеться це після 2025-го, коли знову прийде черга замінити покоління даної моделі.

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