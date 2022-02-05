Эта удобная функция стала доступна для многих автомобилистов. Но в отличие от других электронных радостей, автозапуск двигателя имеет и негативный побочный эффект. Как установить автозапуск и не принесет ли он вам больше проблем, чем пользы?

Автозапуском у нас называют функцию, позволяющую водителю запустить двигатель, оставаясь на расстоянии от машины. Чаще эта возможность бывает реализована через охранную систему, иногда она бывает штатной. Двигатель запускается либо по команде человека через телефон или брелок, либо по внутреннему таймеру, либо по команде датчика температуры двигателя или салона.

Управлять автозапуском можно со смартфона или по старинке – с брелка.

Применяют автозапуск для того, чтобы заранее прогреть двигатель перед поездкой или заранее установить определенный микроклимат в салоне – обогреть его или наоборот, охладить кондиционером. Как известно, и первое, и второе возможно при работающем двигателе.

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Прежде всего, нужно понять, что в условиях украинского климата автозапуск – лишь дополнительный комфорт, и без него вполне можно обойтись. Хотя в странах с очень суровыми зимами он может гарантировать утренний старт двигателя при любом морозе, периодически прогревая его ночью.

Как установить автозапуск на машину

Это не очень просто, и в отсутствие специальных знаний и навыков на эту операцию лучше даже не замахиваться. Ведь в случае с установкой автозапуска действуют повышенные требования безопасности. Поскольку, как ни крути, он инициирует работу "источника повышенной опасности" – а именно так классифицирует автомобиль украинское законодательство – без непосредственного надзора владельца. То есть установщик должен гарантированно сделать все так, чтобы после автозапуска двигателя машина не поехала бесконтрольно, никого не задавила и не повредила чью-либо собственность.

Многие из современных охранных систем имеют функцию автозапуска. Дым из выхлопной трубы на экране – признак того, что двигатель запущен

Поэтому при монтаже устраивают такую ​​электросхему, что автозапуск не сработает при включенной передаче и отпущенном стояночном тормозе. Но это еще не все опасности, которые может нести владельцу дистанционный или автоматический запуск двигателя.

Машина, работающая на парковке или во дворе многоэтажки без присутствия владельца – очень соблазнительная добыча для воров. Ведь преступнику не нужно преодолевать сразу несколько препятствий: замок зажигания, иммобилайзер, дополнительную охранную систему. Да, остается еще замок двери и возможная сигнализация на их открытие, но для профи-уголовника это ничто по сравнению с запуском мотора. Поэтому инсталляторы вынуждены прибегать к особым уловкам, чтобы усложнить кражу машины, стоящей с работающим мотором без водителя.

Понятно, что при работающем моторе сигнализация держит машину под охраной – теми зонами, которые не мешают работе двигателя.

Еще одно требование к установщикам – умение работать с программатором чипов и навыками по обустройству в машине дополнительного иммобилайзера. Как вариант – применение так называемого бесчипового обходчика и мобилайзера, и этой технологией тоже нужно владеть.

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Чем вреден автозапуск

За все приходится платить – в том числе и за такое удобство, как начало поездки сразу в теплом (зимой) или прохладном (летом) салоне. Есть несколько серьезных недостатков, которые нужно обязательно взвесить и сравнить с преимуществами, прежде чем покупать и устанавливать электронику с автоспуском.

Прежде всего, автозапуск – это дополнительная брешь в защите машины от угона.

Дороже страховка автомобиля. По вышеуказанной причине полисы КАСКО для автомобилей с автозапуском часто стоят дороже.

Многократный старт двигателя без дальнейшей поездки опустошает аккумулятор, который полноценно заряжается только при работе двигателя на оборотах выше холостого хода. Особенно это актуально зимой – батарею придется почаще подзаряжать от сетевого зарядного устройства.

Опасность серьезной поломки (касается не всех систем). Когда работает двигатель, может произойти какая-то поломка – разгерметизация системы охлаждения, проблемы с электричеством, обрыв приводных ремней, падение давления смазки и т.д. Когда рядом водитель, он может принять меры – остановит мотор. А когда машина работает без присмотра, мелкая неисправность может привести к заклиниванию двигателя или возгоранию электропроводки. Правда, самые современные системы имеют блокировку работы двигателя при недостаточном давлении масла или высокой температуре антифриза.

Функция автозапуска является одной из дополнительных сервисных возможностей современных охранных систем. И очень часто владелец, пользуясь машиной с некогда установленной “сигналкой”, даже не догадывается (или забывает), что ему можно активировать такой полезный функционал.

Если в мороз автомобиль многократно заводить на короткое время, выхлопная система может забиться льдом от конденсата.

Не стоит ставить автозапуск, если:

У вас неновая машина. В старом автомобиле с большей вероятностью может что-то отказать во время работы двигателя без водителя. А последствия в таком случае могут быть самыми неожиданными.

У вас популярная среди автоворов модель, да еще без дополнительных систем безопасности (замка на селекторе коробки передач, охранной системы с GPS и функцией дистанционной остановки двигателя и т.д.).

У вас нет возможности установить систему автозапуска у квалифицированных мастеров.

С другой стороны, если вы твердо решили установить систему автозапуска на изрядно подержанный автомобиль, приведите в порядок его основные системы. В первую очередь речь идет о двигателе, электрооборудовании и стояночном тормозе.

Рекомендация Авто24

То, что мы называем автозапуском – функция полезная, и благодаря электронике сегодня она кажется многим очень доступной. Но к этому функционалу нужно относиться очень серьезно, ведь самую лучшую систему можно испортить кустарной инсталляцией и неграмотной настройкой.

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