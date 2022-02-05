Ця зручна функція стала доступною для багатьох автомобілістів. Але на відміну від інших електронних радощів, автозапуск двигуна має й негативний побічний ефект. Як встановити автозапуск та чи не принесе він вам більше проблем, ніж користі?

Автозапуском у нас називають функцію, яка дозволяє водієві запустити двигун, залишаючись на відстані від машини. Найчастіше ця можливість реалізована через охоронну систему, іноді вона буває штатною. Двигун запускається або за командою людини через телефон чи брелок, або за внутрішнім таймером, або за командою датчика температури двигуна чи салону.

Керувати автозапуском можна зі смартфона або по-старому – з брелока.

Застосовують автозапуск для того, аби завчасно прогріти двигун перед поїздкою або щоб заздалегідь встановити певний мікроклімат у салоні – обігріти його або навпаки, охолодити кондиціонером. Як відомо, і перше, і друге можливе при працюючому двигуні.

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Перш за все треба зрозуміти, що в умовах українського клімату автозапуск – лише додатковий комфорт, і без нього цілком можна обійтися. Хоча в країнах з дуже суворими зимами він може гарантувати ранковий старт двигуна за будь-якого морозу, періодично прогріваючи його протягом ночі.

Як встановити автозапуск на машину

Це не дуже просто, і за відсутності спеціальних знань та навичок на цю операцію краще навіть не замахуватися. Адже у випадку з інсталяцією автозапуску діють підвищені вимоги безпеки. Оскільки, як не крути, він ініціює роботу “джерела підвищеної небезпеки” – а саме так класифікує автомобіль українське законодавство – без безпосереднього нагляду власника. Тобто установник має гарантовано зробити все так, щоб після автозапуску двигуна машина не поїхала безконтрольно, нікого не задавила і не пошкодила чиюсь власність.

Багато які з сучасних охоронних систем мають функцію автозапуску. Димок з вихлопної труби на екрані – ознака того, що двигун запущено

Тому при монтажі влаштовують таку електросхему, щоб автозапуск не спрацював при увімкненій передачі та при відпущеному стоянковому гальмі. Але це ще не всі небезпеки, яку може нести власникові дистанційний або автоматичний запуск двигуна.

Машина, яка працює на парковці або у дворі багатоповерхівки без присутності власника – дуже спокуслива здобич для крадіїв. Адже злочинцеві не потрібно долати відразу кілька перешкод: замок запалювання, іммобілайзер, додаткову охоронну систему. Так, залишається ще замок дверей та можлива сигналізація на їхнє відкриття, але для кримінального профі це ніщо у порівнянні із запуском мотора. Тому інсталятори змушені вдаватися до особливих хитрощів, щоб ускладнити крадіжку машини, яка стоїть з працюючим мотором без водія.

Зрозуміло, що при працюючому моторі сигналізація тримає машину під охороною – тими зонами, які не заважають роботі двигуна

Ще одна вимога до установників – вміння працювати з програматором чипів та навички з облаштування в машині додаткового імобілайзера. Як варіант – застосування так званого безчіпового обхідника імобілайзера.

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Чим шкідливий автозапуск

За все приходиться платити – у тому числі й за таку зручність, як початок поїздки відразу у теплому (взимку) або прохолодному (влітку) салоні. Є кілька серйозних недоліків, які потрібно неодмінно зважити й порівняти з перевагами, перш ніж купувати та встановлювати електроніку з автозапуском.

Перш за все, автозапуск – це додаткова шпарина у захисті машини від угону.

Дорожче страховка автомобіля. З вищеназваної причини поліси КАСКО для автомобілів з автозапуском часто коштують дорожче.

Багатократний старт двигуна без подальшої поїздки спустошує акумулятор, який повноцінно заряджається лише під час роботи двигуна на обертах вищих, ніж холостий хід. Особливо це актуально взимку – батарею доведеться частіше підзаряджати від мережевого зарядного пристрою.

Небезпека серйозної поламки (стосується не всіх систем). Коли працює двигун, може статися якась поламка – розгерметизація системи охолодження, проблеми з електрикою, обрив привідних пасів, падіння тиску мастила тощо. Коли поряд є водій, він може вжити заходів – зупинить мотор. А коли машина працює без нагляду, дрібна несправність може призвести до заклинювання двигуна або займання електропроводки. Щоправда, найсучасніші системи мають блокування роботи двигуна при недостатньому тиску мастила або високій температурі антифризу.

Функція автозапуску часто є однією з додаткових сервісних можливостей сучасних охоронних систем. І дуже часто власник, користуючись машиною з колись встановленою “сигналкою”, навіть не здогадується (або забуває), що йому можна активувати такий корисний функціонал.

Якщо в мороз автомобіль багатократно заводити на короткий термін, вихлопна система може забитися льодом від конденсату

Не варто ставити автозапуск, якщо:

У вас ненова машина. У немолодому автомобілі з більшою ймовірністю може щось відмовити під час роботи двигуна без водія. А наслідки в такому випадку можуть бути найнесподіваніші.

У вас популярна в автокрадіїв модель, та ще й без додаткових систем безпеки (замка на селекторі коробки передач, охоронної системи з GPS та функцією дистанційної зупинки двигуна тощо).

У вас немає змоги встановити систему автозапуску у кваліфікованих майстрів.

З іншого боку, якщо ви твердо вирішили встановити систему автозапуску на добряче вживаний автомобіль, приведіть до ладу його основні системи. В першу чергу йдеться про двигун, електрообладнання та стоянкове гальмо.

Рекомендація Авто24

Те, що ми називаємо автозапуском – функція даже корисна, і завдяки електроніці сьогодні вона здається багатьом з нас дуже доступною. Але до цього функціоналу треба ставитися дуже серйозно, адже найкращу систему можна зіпсувати кустарною інсталяцією і недбалим налаштуванням.

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