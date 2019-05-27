Опыт эксплуатации Nissan Leaf показывает значительную долговечность электрической батареи.

Управляющий директор Nissan Energy Франциско Карранса в интервью изданию Automotive News сообщил, что АКБ Nissan Leaf живет дольше самого электрокара. Срок службы аккумуляторной батареи, согласно имеющемуся опыту, составляет 22 года, а срок службы автомобиля – 10 лет.

С 2011 года Nissan продал более 400 тысяч моделей Leaf и, благодаря таким высоким продажам, производитель смог сделать вывод о том, что аккумуляторы служат дольше, чем автомобили.

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Карранса заявил, что Nissan ищет способы увеличить доход от электромобилей. Это крайне необходимо, поскольку доход от продажи электрокаров намного меньше, чем от авто, работающих на ДВС. Поэтому японцы запустили ряд программ по вторичному использованию батарей и намерены дальше развивать это направление. Другими словами, после того, как батарея "отживает свое" в автомобиле, ее применяют в другой области.

Например, в прошлом году в Амстердаме была открыта большая система хранения энергии мощностью 3 мегаватта с использованием применяемых батарей Nissan Leaf. Кроме того, Nissan предлагает солнечные батареи и аккумуляторы для домов под названием Nissan Energy Solar – подобные решения есть и у Tesla. Обе эти кампании удалось реализовать благодаря аккумуляторам от Nissan Leaf, которые отслужили свой срок в автомобилях.

"Это работает даже лучше, чем мы ожидали. Чем больше мы копаем, тем больше золота находим ", – подытожил представитель Ниссан.

Напомним, можно ли установить на Nissan Leaf более мощную батарею.