Досвід експлуатації Nissan Leaf показує значну довговічність електричної батареї.

Керуючий директор Nissan Energy Франциско Карранса інтерв'ю виданню Automotive News повідомив, що АКБ Nissan Leaf живе довше самого електрокара. Термін служби акумуляторної батареї, відповідно до наявного досвіду, складає 22 роки, а термін служби автомобіля - 10 років.

З 2011 року Nissan продав понад 400 тисяч моделей Leaf і, завдяки таким високим продажам, виробник зміг зробити висновок про те, що акумулятори служать довше, ніж автомобілі.

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Карранса заявив, що Nissan шукає способи збільшити дохід від електромобілів. Це вкрай необхідно, оскільки дохід від продажу електрокарів набагато менший, ніж від авто, що працюють на ДВС. Тому японці запустили ряд програм по вторинному використанню батарей і мають намір далі розвивати цей напрям. Іншими словами, після того, як батарея "відживає своє" в автомобілі, її застосовують в іншій галузі.

Наприклад, в минулому році в Амстердамі була відкрита велика система зберігання енергії потужністю 3 мегавати з використанням вживаних батарей Nissan Leaf. Крім того, Nissan пропонує сонячні батареї та акумулятори для будинків під назвою Nissan Energy Solar - подібні рішення є і у Tesla. Обидві ці кампанії вдалося реалізувати завдяки акумуляторам від Nissan Leaf, який відслужили свій термін в автомобілях.

"Це працює навіть краще, ніж ми очікували. Чим більше ми копаємо, тим більше золота знаходимо ", – підсумував представник Ніссан.

Нагадаємо, чи можна встановити на Nissan Leaf більшпотужну батарею.