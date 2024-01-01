Бельгийцы испытывают "незаметный" гибридный бронеавтомобиль

Производителем этой машины является компания John Cockerill Defense. В буквенный индекс новичка заложен определенный смысл: “i” означает “перехватчик”, а “X” - “модульная многоцелевая система”.

Об этом со ссылкой на командира батальона подполковника Вербрек Бенуа на странице в социальной сети X сообщает специализированный ресурс Militarnyi.

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По замыслу разработчиков, Cockerill® i-X сочетает технологическое совершенство систем вооружения и опыта раллийных рейдов. Он практически разрывает традиционные концепции, предлагая новую парадигму военных наземных операций.

Едва ли не главным свойством бронеавтомобиля является то, что он слишком быстрый, способен мчаться на бешеной скорости не только по дорогам с твердым покрытием, но бездорожью. Для привода может использовать классику с ДВС и гибрид.

Фото: John Cockerill Defense

Шасси Cockerill i-X базируется на конструкции нераскрытого американского производителя раллийных автомобилей, которая была разработана специально для гонок Дакар. Гидропневматическая подвеска шасси была модифицирована для повышения мобильности на высокой скорости в условиях любой местности. Она также может быть оснащена механизмом контроля высоты.

Cockerill i-X является первым наземным транспортным средством, воплощающим ДНК перехватчика. Транспортное средство может быть оснащено двигателем мощностью 750 л.с. или гибридным теплоэлектрическим двигателем мощностью 800 л.с. Оно может достигать максимальной скорости на дороге 200 км/ч и 160 км/ч по бездорожью с максимальной дальностью хода 600 км.

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i-X может достичь скорости 100 км/ч менее чем за 6 секунд и имеет тормозной путь 40 м на скорости 100 км/ч. В полностью электрическом режиме запас хода ограничен до 30 км, но обеспечивает тактическое преимущество благодаря уменьшению тепловой и акустической сигнатуры.

У Cockerill® i-X есть еще один привлекательный постулат: разработчики создали его с учетом малозаметности. Он имеет пониженную тепловую и звуковую сигнатуры, а также мультисенсорную систему с функцией слияния данных.

Незаметность достигается, в частности, благодаря тому, что боевой модуль машины сделан выдвижным и при передвижении может прятаться внутрь машины. Здесь предлагается комплектация "умным" шлемом, бортовым искусственным интеллектом, камерами и акустическими датчиками для обнаружения и локализации выстрелов.

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Что касается вооружения, то боевой модуль броневика по желанию можно укомплектовать пулеметным и пушечным вооружением калибра до 30 мм, ракетами и реактивными снарядами, в зависимости от угрозы, которую необходимо нейтрализовать.

Фото: John Cockerill Defense

Отмечается, что эта бронемашина стала первым подобным изделием для компании Cockerill. Она известна своими боевым модулям и программами модернизации, предлагаемых для разнотипной бронетехники. Кстати, эта комплектация есть на технике, передаваемой Украине.

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Склонность к бронемашинам связана с тем, что компания в прошлом году приобрела французского производителя бронетехники Arquus.