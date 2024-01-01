Бельгійці випробовують "непомітний" гібридний бронеавтомобіль

Виробником цієї машини є компанія John Cockerill Defense. В буквений індекс новачка закладено певний зміст: "i" означає "перехоплювач", а "X" - "модульна багатоцільова система".

Про це з посиланням на командира батальйону підполковника Вербрек Бенуа на сторінці в соціальній мережі X повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi.

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За задумом розробників, Cockerill® i-X поєднує технологічну досконалість систем озброєння та досвіду ралійних рейдів. Він практично розриває традиційні концепції, пропонуючи нову парадигму військових наземних операцій.

Чи не головною властивістю бронеавтомобіля є те, що він надто прудкий, спроможний мчати на шаленій швидкості не лише дорогами з твердим покриттям, але бездоріжжям. Для приводу може використовувати класику з ДВЗ та гібрид.

Фото: John Cockerill Defense

Шасі Cockerill i-X базується на конструкції нерозкритого американського виробника ралійних автомобілів, яка була розроблена спеціально для перегонів Дакар. Гідропневматична підвіска шасі була модифікована для підвищення мобільності на високій швидкості в умовах будь-якої місцевості. Вона також може бути оснащена механізмом контролю висоти.

Cockerill i-X є першим наземним транспортним засобом, що втілює ДНК перехоплювача. Транспортний засіб може бути оснащений двигуном потужністю 750 к.с. або гібридним теплоелектричним двигуном потужністю 800 к.с. Він може досягати максимальної швидкості на дорозі 200 км/год та 160 км/год по бездоріжжю з максимальною дальністю ходу 600 км.

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i-X може досягти швидкості 100 км/год менш ніж за 6 секунд та має гальмівний шлях 40 м на швидкості 100 км/год. У повністю електричному режимі запас ходу обмежений до 30 км, але забезпечує тактичну перевагу завдяки зменшенню теплової та акустичної сигнатури.

У Cockerill® i-X є ще один привабливий постулат: розробники створили його з урахуванням малопомітності. Він має знижену теплову та звукову сигнатури, а також мультисенсорну систему з функцією злиття даних.

Непомітність досягається, зокрема, завдяки тому, що бойовий модуль машини зроблений висувним і при пересуванні може ховатися всередину машини. Тут пропонується комплектація "розумним" шоломом, бортовим штучним інтелектом, камерами та акустичними датчиками для виявлення і локалізації пострілів.

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Щодо озброєння, то бойовий модуль броньовика за бажанням можна укомплектувати кулеметним та гарматним озброєнням калібру до 30 мм, ракетами та реактивними снарядами, залежно від загрози, яку необхідно нейтралізувати.

Фото: John Cockerill Defense

Зазначається, що ця бронемашина стала першим подібним виробом для компанії Cockerill. Вона відома своїми бойовим модулям та програмами модернізації, що пропонуються для різнотипної бронетехніки. До речі, ця комплектація є на техніці, що передається Україні.

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Схильність до бронемашин пов’язана з тим, що компанія торік придбала французького виробника бронетехніки Arquus.