Обновленный люксовый внедорожник сохранил силовую установку и основы, изменения коснулись лишь отдельных аспектов.

Вслед за Bentayga V8 с 550-сильным битурбомотором и топовым Bentayga Speed с 6,0-литровым W12 на 635 сил, британская марка представила обновленный Bentayga Hybrid 2021. Силовая установка кроссовера осталась прежней.

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Как и раньше, Bentayga Hybrid оснащается 3-литровым битурбомотором, которому помогает 128-сильный электрический двигатель с питанием от аккумулятора на 17,3 киловатт-часа. Общая производительность установки составляет 450 лошадиных сил и 700 ньютон-метров.

В своей гибридной форме Bentayga имеет возможность двигаться на электроэнергии, преодолевая до 50 километров за счет аккумулятора.

Фото: Bentley Bentayga Hybrid 2021 / Bentley

Обновления гибридной модификации следуют за старшими исполнениями и сосредоточены на дизайне экстерьера и салона. Рестайлинговая модель имеет иное оформление передней и задней частей кузова, а главными изменениями в салоне стали новая мультимедийная система с 10,9-дюймовым тачскрином (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto) и цифровая панель приборов.

Bentley сообщает, что Bentayga Hybrid является первым из двух плагин-гибридов (PHEV), которые дебютируют в этом году.