Оновлений люксовий позашляховик зберіг силову установку й основи, зміни торкнулись лише окремих аспектів.

Слідом за Bentayga V8 з 550-сильним бітурбомотором та топовим Bentayga Speed ​​з 6,0-літровим W12 на 635 сил, британська марка представила оновлений Bentayga Hybrid 2021. Силова установка кросовера залишилася колишньою.

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Як і раніше, Bentayga Hybrid оснащується 3-літровим бітурбомотором, якому допомагає 128-сильний електричний двигун з живленням від акумулятора на 17,3 кіловат-години. Загальна продуктивність установки складає 450 кінських сил і 700 ньютон-метрів.

У своїй гібридній формі Bentayga має можливість рухатись на електроенергії, долаючи до 50 кілометрів за рахунок акумулятора.

Фото: Bentley Bentayga Hybrid 2021 / Bentley

Оновлення гібридної модифікації слідують за старшими виконаннями і зосереджені на дизайні екстер'єру і салону. Рестайлінгова модель має інше оформлення передньої і задньої частин кузова, а головними змінами в салоні стали нова мультімедійна система з 10,9-дюймовим тачскріном (з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto) та цифрова панель приладів.

Bentley повідомляє, що Bentayga Hybrid є першим з двох плагін-гібридів (PHEV), які дебютують цього року.