Nuro стала второй компанией, после гугловского Waymo, которая официально может работать в округе Залив Сан-Франциско.

Пока что власти штата позволили вывести на дороги общего пользования только два автономных транспортника Nuro R2, они могут работать в 9 смежных округах штата.

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Ранее власти штата Техас разрешили Nuro в течение двух лет вывести на общественные дороги целую флотилию из 5 000 беспилотников. Клиентами стартапа в Хьюстоне уже стали сети Walmart и Domino's Pizza. Кризис из-за коронавируса и опустевшие улицы обеспечили Nuro выход на дороги еще одного штата – электропрогрессивной Калифорнии.

Тесты Nuro R2 на общественных дорогах Калифорнии проводятся еще с 2017 года, однако сначала обязательным условием для их деятельности в городе был контроль оператором из удаленного командного центра.

“Пандемия COVID-19 ускорила общественную потребность в бесконтактных службах доставки. Наш автопарк R2 был создан именно для этого, он позволяет людям спокойно оставаться дома, в то время, как продукты, лекарства и другие покупки доставляются прямо к их двери”, – прокомментировал один из топ-менеджеров Nuro Дэвид Эстрада.

Фото: колесный дрон-курьер Nuro R2 / Nuro

Разрешение открывает для Nuro возможность использовать свои беспилотники на территориях округов Санта-Клара и Сан-Матео, включая части Атертон, Восточный Пало-Альто, Лос-Альтос и шесть других городов.

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