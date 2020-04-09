Nuro стала другою компанією, після гуглівського Waymo, що офіційно може працювати в окрузі Затока Сан-Франциско.

Поки що влада штату дозволила вивести на дороги загального користування тільки два автономних транспортники Nuro R2, вони можуть працювати у 9 суміжних округах штату.

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Раніше влада штату Техас дозволила Nuro протягом двох років вивести на громадські дороги цілу флотилію з 5000 безпілотників. Клієнтами стартапу в Хьюстоні вже стали мережі Walmart та Domino's Pizza. Криза через коронавірус та спорожнілі вулиці забезпечили Nuro вихід на дороги ще одного штату – електропрогресивної Каліфорнії.

Тести Nuro R2 на громадських дорогах Каліфорнії проводяться ще з 2017 року, однак спочатку обов’язковою умовою для їх діяльності в місті був контроль оператором з віддаленого командного центру.

“Пандемія COVID-19 прискорила суспільну потребу в безконтактних службах доставки. Наш автопарк R2 був створений саме для цього, він дозволяє людям спокійно залишатися вдома, у той час, як продукти, ліки та інші покупки доставляються прямо до їхніх дверей”, – прокоментував один з топ-менеджерів Nuro Девід Естрада.

Фото: колісний дрон-кур’єр Nuro R2 / Nuro

Дозвіл відкриває для Nuro можливість використовувати свої безпілотники на територіях округів Санта-Клара та Сан-Матео, включаючи частини Атертон, Східний Пало-Альто, Лос-Альтос та шість інших міст.

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