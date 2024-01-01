Беспилотные грузовики ездят на складе, пока машины с водителями стоят: видео

Фуру в движении с пустой кабиной заметил один из водителей, который в ожидании разрешения на проезд перед закрытым шлагбаумом снял видео. Об этом своим читателям рассказала Vitrina.pl.

Сюжет снят вблизи складов на целлюлозно-бумажного комбината в Цехануве (Мазовецкое воеводство). Там на одном из промышленных участков есть разрешенный проезд, где другие участники движения в обязательном порядке пропускают автономные фуры.

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Для безопасного проезда там установили шлагбаум, управление которым интегрировано в беспилотную фуру. При приближении к месту пересечения с обычным транспортом срабатывает автоматика. Она опускает шлагбаум, перекрывает движение и предоставляет приоритет автономной фуре.

Такая транспортная развязка чем-то напоминает регулируемый железнодорожный переезд. Вот только вместо маневрового тепловоза или поезда ходит беспилотник.

На видео автора видно, как он подъехал к территории складов и остановился возле шлагбаума с табличкой, на которой указано: "Внимание, автоматические автомобили без водителей". Он снял, как мимо него проехал беспилотный грузовик. После этого шлагбаум открылся и въезд на территорию складов снова стал доступным.

Несмотря на только что отснятое видео, новизну в работе автономных грузовиков не стоит искать, поскольку они на складах в Цехануве ходят с 2023 года. Именно тогда один из ведущих мировых производителей бумажной продукции компания Sofidel ввела в эксплуатацию в Польше новый склад площадью 11 000 кв. м.

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На складе автоматизировали большинство процессов. Среди прочего, здесь 7 дней в неделю работают шесть автономных погрузчиков с лазерным управлением и два автономных электрических грузовика. Этот парк обслуживает автономную заводскую логистику.

Двухосные аккумуляторные тягачи Framo eTruck полной массой автопоезда 44 т имеют все атрибуты выезда на дороги общего пользования. Однако здесь они работают без водителей. Каждая из машин имеет мощность 400 кВт и запас хода 140 километров.

Беспилотные фуры транспортируют продукцию между складом и заводом. Их маршрут короткий. Они проезжают по территории примерно 400 метров в одну сторону и за час могут транспортировать до 200 поддонов с продукцией.

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Они сами маневрируют, заходят задним ходом на загрузку к рампе. Работникам комбината нужно на этой операции только открыть двери кузова или подключить зарядную атрибутику для обновления аккумуляторов. Конечно, о необходимости зарядки машины заранее напоминают.

Видео доказывает, что автономные грузовики стали эффективным транспортом на территории завода и склада, поскольку работают уже почти два года без выходных, круглосуточно с остановкой только для зарядки.