Безпілотні вантажівки їздять на складі, поки машини з водіями стоять: відео

Фуру в русі з порожньою кабіною помітив один з водіїв, який в очікуванні дозволу на проїзд перед закритим шлагбаумом зняв відео. Про це своїм читачам розповіла Vitrina.pl.

Сюжет знято поблизу складів на целюлозно-паперового комбінату в Цехануві (Мазовецьке воєводство). Там на одній з промислових ділянок є дозволений проїзд, де інші учасники руху в обов’язковому порядку пропускають автономні фури.

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Для безпечного проїзду там встановили шлагбаум, управління яким інтегровано у безпілотну фуру. При наближенні до місця перетину зі звичайним транспортом спрацьовує автоматика. Вона опускає шлагбаум, перекриває рух і надає пріоритет автономній фурі.

Така транспортна розв’язка чимось нагадує регульований залізничний переїзд. Ось тільки замість маневрового тепловоза чи потяга ходить безпілотник.

На відео автора видно, як він під'їхав до території складів та зупинився біля шлагбауму з табличкою, на якій зазначено: "Увага, автоматичні автомобілі без водіїв". Він зняв, як повз нього проїхала безпілотна вантажівка. Після цього шлагбаум відкрився і в'їзд на територію складів знову став доступним.

Попри щойно відзняте відео, новизну у роботі автономних вантажівок не варто шукати, оскільки вони на складах у Цехануві ходять з 2023 року. Саме тоді один з провідних світових виробників паперової продукції компанія Sofidel ввела в експлуатацію у Польщі новий склад площею 11 000 кв. м.

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На складі автоматизували більшість процесів. Серед іншого, тут 7 днів на тиждень працюють шість автономних навантажувачів з лазерним керуванням і дві автономні електричні вантажівки. Цей парк обслуговує автономну заводську логістику.

Двовісні акумуляторні тягачі Framo eTruck повною масою автопоїзда 44 т мають всі атрибути виїзду на дороги загального користування. Однак тут вони працюють без водіїв. Кожна з машин має потужність 400 кВт й запас ходу 140 кілометрів.

Безпілотні фури транспортують продукцію між складом та заводом. Їх маршрут короткий. Вони проїжджають територією приблизно 400 метрів в один бік і за годину можуть транспортувати до 200 піддонів з продукцією.

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Вони самі маневрують, заходять заднім ходом на завантаження до рампи. Працівникам комбінату потрібно на цій операції лише відкрити двері кузова чи під’єднати зарядну атрибутику для поновлення акумуляторів. Звісно, про необхідність зарядки машини заздалегідь нагадують.

Відео доводить, що автономні вантажівки стали ефективним транспортом на території заводу та складу, оскільки працюють уже майже два роки без вихідних, цілодобово зупинкою лише для зарядки.