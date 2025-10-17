Без водителя и без пощады: RTX DeepFires – автономный удар будущего

Дебютную на выставке AUSA 2025 систему DeepFires эксперты назвали "значительным скачком в технологии мобильных систем ПВО". Как пишет Army Recognition, компания RTX разрабатывала ее под нужды армии США, но по результатам выставки интерес к ней проявили оборонные ведомства практически со всех континентов: агрессивные действия кремлевского диктатора заставили политиков со всего мира почесать затылок.

Полностью автономная мобильная пусковая установка следующего поколения может запускать как ракеты Tomahawk, так Patriot. Универсальную модульную платформу можно перенастраивать в зависимости от потребностей миссии.

Читайте также Зенитка на ISV-Cargo будет охотиться не только на дроны, но и на мотоциклистов

Операторы могут загружать крылатые ракеты Tomahawk для ударов глубокого проникновения или ракеты Patriot для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Все зависит от ситуации.

DeepFires – это результат сотрудничества Raytheon с инновационными лидерами отрасли. Компания Forterra обеспечивает передовую технологию автономного вождения для DeepFires. А с завода Oshkosh Defense для DeepFires поставляются транспортные средства FMTV A2 и передовые электронные системы.

На подиуме выставки автономная платформа ПВО следующего поколения DeepFires. Она сочетает высокую мобильность с двойной летальностью высокоточных ударов на большие расстояния. Фото: Army Recognition



Без окон, без дверей и даже без кабины и людей

Шасси тактического грузовика FMTV A2 6x6 в отличие от традиционных пусковых установок не имеет кабины экипажа или отделения водителя. Зато все системы, необходимые для автономной работы, включая навигацию, управление и целеуказание, полностью интегрированы в компактный передний модуль.

Читайте также Работу украинского военного беспилотного транспортера Protector показали на видео

В задней части машины DeepFires размещена контейнерная пусковая установка с двумя рядами вертикальных ракетных ячеек. Тот груз надстройки полностью держит на себе задняя колесная тележка.

Такая конструкция не только устраняет потребность в экипаже, но и уменьшает визуальную и радиолокационную заметность машины, одновременно увеличивая внутреннее пространство для размещения современной электроники и автономных систем управления.

Вот так выглядит бортовая беспилотная автономная машина FMTV A2 6x6 для логистических задач в условиях фронта – низенькая и вездеходная. Фото: Oshkosh Defense

И сила есть, и ум собственный имеет

Ходовая база и силовая установка здесь схожи с базовой версией, но поставили все-таки мощный 7,2-литровый дизельный двигатель Caterpillar C7 мощностью 304,5 л.с.

Естественно, коробка передач также автоматическая 7-ступенчатая Allison. Подвеска получила параболические листовые рессоры и телескопические амортизаторы для улучшения мобильности.

Читайте также Компания приобрела грузовик с автопилотом и отправляет его в рейс без водителя

Без вмешательства человека

Базовый пакет автономности позволяет DeepFires самостоятельно управлять, маневрировать сложной местностью и выполнять критически важные задачи, включая запуски ракет и пополнение запасов, без вмешательства человека.

Комплекс автономности включает в себя усовершенствованную навигацию на основе искусственного интеллекта, избежания помех и интеграции датчиков, алгоритм которого разработан для сред с высоким уровнем угрозы и проблемами с GPS.

Автономная мобильная ракетная установка DeepFires на полевых испытаниях доказала свою способность работать без экипажа и посторонних вмешательств человека. Фото: Raytheon

Миссии по пополнению запасов также могут проводиться автономно, минимизируя логистическую нагрузку и риски для персонала в передовых районах фронта.

Во время, когда Украине в очередной раз обещают обещанные из-за океана ракеты Tomahawk и Patriot, мы о таких мобильных системах ПВО можем только мечтать.