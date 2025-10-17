Без водія і без пощади: RTX DeepFires – автономний удар майбутнього

Дебютну на виставці AUSA 2025 систему DeepFires експерти назвали "значним стрибком у технології мобільних систем ППО". Як пише Army Recognition, компанія RTX розробляла її під потреби армії США, але за результатами виставки інтерес до неї проявили оборонні відомства практично з усіх континентів: агресивні дії кремлівського диктатора змусили політиків з усього світу чухати потилицю.

Повністю автономна мобільна пускова установка наступного покоління може запускати як ракети Tomahawk, так Patriot. Універсальну модульну платформу можна переналаштовувати залежно від потреб місії.

Оператори можуть завантажувати крилаті ракети Tomahawk для ударів глибокого проникнення або ракети Patriot для інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Все залежить від ситуації.

DeepFires – це результат співпраці Raytheon з інноваційними лідерами галузі. Компанія Forterra забезпечує передову технологію автономного водіння для DeepFires. А з заводу Oshkosh Defense для DeepFires находять транспортні засоби FMTV A2 та передові електронні системи.

На подіумі виставки автономна платформа ППО наступного покоління DeepFires. Вона поєднує високу мобільність з подвійною летальністю високоточних ударів на великі відстані. Фото: Army Recognition



Без вікон, без дверей і навіть без кабіни й людей

Шасі тактичної вантажівки FMTV A2 6x6 на відміну від традиційних пускових установок не має кабіни екіпажу чи відділення водія. Натомість усі системи, необхідні для автономної роботи, включаючи навігацію, управління та цілевказівку, повністю інтегровані в компактний передній модуль.

У задній частині машини DeepFires розміщено контейнерну пускову установку з двома рядами вертикальних ракетних комірок. Той вантаж надбудови повністю тримає на собі задній колісний візок.

Така конструкція не тільки усуває потребу в екіпажі, але й зменшує візуальну та радіолокаційну помітність машини, одночасно збільшуючи внутрішній простір для розміщення сучасної електроніки та автономних систем керування.

Ось такий вигляд має бортова безпілотна автономна машина FMTV A2 6x6 для логістичних завдань в умовах фронту – низенька і всюдихідна. Фото: Oshkosh Defense

І сила є, і розум власний має

Ходова база та силова установка тут схожі з базовою версією, але поставили все-таки потужніший 7,2-літровий дизельний двигун Caterpillar C7 потужністю 304,5 к.с..

Звісно, коробка передач також автоматична 7-ступенева Allison. Підвіска отримала параболічні листові ресори та телескопічні амортизатори для покращення мобільності.

Без втручання людини

Базовий пакет автономності дозволяє DeepFires самостійно керувати, маневрувати складною місцевістю та виконувати критично важливі завдання, включаючи запуски ракет та поповнення запасів, без втручання людини.

Комплекс автономності охоплює вдосконалену навігацію на основі штучного інтелекту, уникнення перешкод та інтеграції датчиків, що алгоритм якого розроблений для середовищ з високим рівнем загрози та проблемами з GPS.

Автономна мобільна ракетна установка DeepFires на польових випробуваннях довела свою спроможність працювати без екіпажу і сторонніх втручань людини. Фото: Raytheon

Місії з поповнення запасів також можуть проводитися автономно, мінімізуючи логістичне навантаження та ризики для персоналу в передових районах.

У час, коли Україні в черговий раз обіцяють обіцяні з-за океану ракети Tomahawk та Patriot, ми про такі мобільні системи ППО можемо тільки мріяти.