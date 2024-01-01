Благодаря умному светофору фурам всегда включают зеленый: как это работает

В Нидерландах уже несколько лет тестируют систему интеллектуальных светофоров iVRI. Они распознают приближение грузовиков и держат для них зеленый свет или же включают его. Такой алгоритм разработан в специальных программах для перевозчиков (см, видео внутри текста и внизу).

Ожидается, что внедрение умных и лояльных для грузовиков светофоров повысит эффективность транспортировки. Проект сейчас усовершенствовали американцы, разработав для перевозчиков довольно интересную инновацию. Об этом пишет 40ton.net.

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Американский проект на сумму 1,3 миллиона долларов ввел Департамент транспорта Пенсильвании. Он пока испытает внедрение интеллектуальных сигналов на двух критических перекрестках. Эти точки расположены в небольших городах Гаррисбург и Миддлсекс. Там фиксируется интенсивное движение грузовиков, а трафик страдает от медленного трогания грузовиков с места.

Разработанная система не потребует специальных приложений. Они пользуются сигналами, посылаемыми электронными тахографами, которые стали обязательными в США с 2017 года.

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Каждый тахограф посылает сигнал, который ловит компьютер светофорного блока на перекрестке. Информацию поступает через спутник. Система определяет положение автомобиля относительно перекрестка и его текущую скорость.

На этом основании по разработанному алгоритму рассчитывается момент въезда грузовика на перекресток и на тот момент интеллектуальная система "подгоняет" зеленый свет, что позволяет тяжелому автомобилю проехать без торможения.

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Максимальная продолжительность такого удлинения – до 7 секунд. Это экономит время водителей, деньги перевозчиков и уменьшает выбросы в воздух парниковых газов, которых при трогании фуры с места особенно много.