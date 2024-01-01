Завдяки розумному світлофору фурам завжди вмикають смагардове: як це працює

В Нідерландах вже кілька років тестують систему інтелектуальних світлофорів iVRI. Вони розпізнають наближення вантажівок й тримають для них зелене світло або ж вмикають його. Такий алгоритм розроблено в спеціальних програмах для перевізників (див, відео всередині тексту та внизу).

Очікується, що впровадження розумних і лояльних для вантажівок світлофорів підвищить ефективність транспортування. Проєкт нині удосконалили американці, розробивши для перевізників доволі цікаву інновацію. Про це пише 40ton.net.

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Американський проєкт на суму 1,3 мільйона доларів запровадив Департамент транспорту Пенсільванії. Він поки випробує впровадження інтелектуальних сигналів на двох критичних перехрестях. Ці точки розташовані в невеликих містах Гаррісбург і Міддлсекс. Там фіксується інтенсивний рух вантажівок, а трафік страждає від повільного рушання вантажівок з місця.

Розроблена система не потребуватиме спеціальних додатків. Вони користуються сигналами, що надсилають електронними тахографами, які стали обов’язковими в США з 2017 року.

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Кожен тахограф надсилає сигнал, який ловить комп’ютер світлофорного блоку на перехресті. Інформацію надходить через супутник. Система визначає положення автомобіля відносно перехрестя та його поточну швидкість.

На цій підставі за розробленим алгоритмом розраховується момент в’їзду вантажівки на перехрестя і на цей момент інтелектуальна система "підганяє" зелене світле, що дозволяє важкому автомобілю проїхати без гальмування.

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Максимальна тривалість такого подовження – до 7 секунд. Це заощаджує час водіїв, гроші перевізників та зменшує викиди у повітря парникових газів, яких при рушанні фури з місця особливо багато.