BMW анонсирует таинственную электромодель, которая дебютирует накануне Рождества

В видео BMW четко упоминает пять моделей: iX1 xDrive30, iX2 xDrive30, i4 M50 xDrive, i5 M60 xDrive Touring и i7 xDrive60. Все они - электрические, что практически гарантирует идентичную природу будущей премьеры. Кроме того, контуры загадочной машины напоминают кроссовер, что логично наталкивает на мысль о iX3.

На этом фоне главным кандидатом на рождественское раскрытие остается именно новое поколение iX3, ведь BMW уже подтвердила, что модель получит не только полноприводную версию, но и вариант с задним приводом и одним электромотором. Это выглядело бы естественным продолжением электрической линейки бренда.

Несмотря на очевидные намеки, нельзя отбрасывать и другие варианты. В частности, BMW уже несколько месяцев подогревает интерес к новому электрическому i3, что может стать глобальной моделью, а не нишевым городским EV, как предшественник. Релиз накануне Рождества - отличная возможность привлечь максимум внимания.

Есть также шанс, хоть и меньший, что BMW покажет первое официальное изображение iX5 - электрического аналога X5, который уже неоднократно замечали шпионы. Ожидается, что автомобиль дебютирует в 2026 году. Однако, наиболее вероятной все же остается появление новой версии iX3 - модели, которая станет ключевой в линейке BMW Neue Klasse и выведет бренд на новый уровень в сегменте электрокроссоверов.