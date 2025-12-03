BMW анонсує таємничу електромодель, яка дебютує напередодні Різдва

У відео BMW чітко згадує п’ять моделей: iX1 xDrive30, iX2 xDrive30, i4 M50 xDrive, i5 M60 xDrive Touring та i7 xDrive60. Усі вони — електричні, що практично гарантує ідентичну природу майбутньої прем’єри. Крім того, контури загадкової машини нагадують кросовер, що логічно наштовхує на думку про iX3.

На цьому тлі головним кандидатом на різдвяне розкриття залишається саме нове покоління iX3, адже BMW вже підтвердила, що модель отримає не тільки повнопривідну версію, а й варіант із заднім приводом та одним електромотором. Це виглядало б природним продовженням електричної лінійки бренду.

Попри очевидні натяки, не можна відкидати й інші варіанти. Зокрема, BMW вже кілька місяців підігріває інтерес до нового електричного i3, що може стати глобальною моделлю, а не нішевим міським EV, як попередник. Реліз напередодні Різдва — чудова можливість привернути максимум уваги.

Є також шанс, хоч і менший, що BMW покаже перше офіційне зображення iX5 — електричного аналога X5, який вже неодноразово помічали шпигуни. Очікується, що автомобіль дебютує у 2026 році. Проте, найімовірнішою усе ж залишається поява нової версії iX3 — моделі, що стане ключовою у лінійці BMW Neue Klasse та виведе бренд на новий рівень у сегменті електрокросоверів.