Этот концепт в скором времени воплотится в серийный внедорожник M с электрической силовой установкой.

BMW Concept XM продолжает тенденцию роста фирменных парных решеток радиатора. Электрифицированный кроссовер от подразделения M не нуждается в воздуховодах так, как спортивные автомобили с ДВС, но они у него есть и немалые. По крайней мере, световой контур этой детали выглядит непропорционально большим по сравнению с крошечными треугольниками "прищуренных" фар.

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Название концепта однозначно указывает на то, чем он будет в серийном виде: "X" – это о кроссоверах, "M" – о спортивном подразделении BMW. Но дальше баварский бренд темнит, отмечая, что это будет высокоэффективная электрифицированная модель. Насколько электрифицированная – в BMW не уточняют. Если слухи о серийной модели XM правдивы, то речь идет о гибридной установке на базе 4,4-литрового твин-турбо V8, который можно увидеть во многих других моделях BMW M сейчас. Силовому агрегату прочат мощность в 700 лошадиных сил, с которыми он будет более агрессивной формой следующего X7. В то же время на тизере можно заметить сходство с полностью электрическим BMW iX.

BMW также говорит, что эта модель будет "уникальным X для бренда M, что будет демонстрировать новый дизайн передней части люкс-класса BMW". Полностью раскрыть концепт BMW XM производитель обещает на Art Basel в Майами-Бич в начале декабря.